接種率破7成疫情仍失控！南韓「昨增2383例」...將開放青少年打BNT

▲南韓新冠疫情升溫，就連篩檢人數較少的假日都可以新增超過2千例。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓在經過中秋節（秋夕，추석）的6天連假後，新冠疫情急遽升溫，除了連續2天刷新疫情以來的確診新高、單日新增確診數超過3千例，就連篩檢樣本數比平日還要少的周末，新增確診都可以超過2千例以上，顯示在面對Delta變種株成為新冠肺炎的主流病毒後，南韓險峻的疫情早難以靠既有的方法（社交安全距離）控制。

對此，南韓政府今（27）日下午2時10分（台灣時間下午1時10分）將頒布今年最後一階段，第4季的全國接種計畫，預計開放12至17歲青少年、孕婦以及其他未接種者施打第1劑疫苗，其中青少年可能接種的是輝瑞（BNT）疫苗，同時縮短輝瑞、莫德納疫苗2劑的施打間隔，並針對60歲以上高齡人士、醫療院所人員等高風險族群施打「加強針」第3季。

根據《韓聯社》報導，截至27日0時為止，南韓今（27）日上午9時30分共通報2383起新增病例，是去年1月開始疫情爆發以來的第4高紀錄，也是疫情爆發後周日的最高紀錄。其中，境內感染為2356例、境外移入為27例，重症患者為319人，同時新增6例死亡。目前南韓共累計30萬3553例確診、2456例死亡。

▼南韓中秋連假時的全國人口大移動，許多民眾擠往金浦機場搭機返鄉、旅遊，疫情一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增1673例（首爾占773例、京畿道占755例、仁川占145例），佔總體比率為71.0%（非首都圈則為29.0%）；大邱新增115例；慶尚南道新增101例；忠清南道新增74例；慶尚北道新增71例；忠清北道新增63例；大田新增51例；全羅北道新增43例；釜山新增42例；江原道新增40例；光州新增27例等。

另外，截至27日0時為止，南韓國內已有3809萬1953人接種第1劑新冠疫苗，接種覆蓋率為74.2%（輝瑞/BNT疫苗為2046萬992人、AZ疫苗為1108萬7701人、莫德納疫苗為511萬6259人）；完成第2劑疫苗接種者則為2323萬7917，接種覆蓋率為45.3%（AZ疫苗為1034萬1654人，包含混打者160萬2625人、輝瑞/BNT疫苗為1026萬817人、莫德納疫苗為120萬445人）。

而由於嬌生疫苗僅需1劑便算完成接種，因此其數據皆反映在第1劑、第2劑的統計資料上，目前南韓國內已有142萬7001人接種嬌生疫苗。

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