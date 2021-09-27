梅克爾接班人得票率跌破「二戰以來最差成績」　德國2小黨成關鍵

▲德國社會民主黨領導人、總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）帶領社民黨取得第一高得票率。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林26日專電

德國今天舉行國會大選，根據推估結果，社民黨以些微差距領先基民/基社聯盟。不過，兩大黨都表達領導下屆政府的意願，到底誰能勝出，另外兩小黨的動態成了關鍵。

德國今天舉行4年一度的聯邦議院（Bundestag）選舉。根據德國第二電視台（ZDF）初步推估結果，中間偏左的社會民主黨（SPD）得票率26%排名居首，其次是保守陣營基民/基社聯盟（CDU/CSU）的24.2%。

社民黨在總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）高人氣的拉抬下，支持度在最後2個月暴衝10%，拿下第一高票。現任總理梅克爾所屬的基民/基社聯盟，由於總理候選人拉謝特（Armin Laschet）表現不佳，得票率比上次大選大跌8.7%，創下二戰以來最差成績。

此外，另外兩個小黨綠黨和自由民主黨（FDP）也大有斬獲，分別拿下14.3%和11.5%的選票，有機會進入聯合政府執政。

▲梅克爾接班人、德國基民盟的總理候選人拉謝特（Armin Laschet）得票率大跌8.7%，創下二戰以來最差成績。（圖／路透）

不過，今天投完票，德國政壇的挑戰才開始，因為蕭茲和拉謝特都表達領導新政府的意願。兩大黨為取得過半席位，勢必爭取綠黨和自民黨的相挺，兩小黨的動態成了決定德國未來誰能執政的關鍵。

如果下一屆政府由社民黨執政，蕭茲出任總理，德國將出現所謂的紅綠燈聯盟政府。紅綠燈聯盟的暱稱來自社民黨、綠黨、自民黨的代表色紅色、綠色、黃色。

如果基民/基社聯盟執政，拉謝特出任總理，德國將出現所謂的牙買加聯盟政府。牙買加國旗的顏色是黃、綠、黑，分別是自民黨、綠黨、基民/基社聯盟的代表色。

按往例，選後有意聯合執政的政黨，將在未來數週到數月，就未來4年的施政方針和內閣組成進行談判。蕭茲和拉謝特兩人已承諾，目標是今年聖誕節前籌組新政府。

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