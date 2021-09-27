輝瑞執行長預估：美國1年內將回歸「正常生活」　每年須補打疫苗

▲美國藥廠輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）認為，美國在未來一年內可以恢復正常生活 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

輝瑞（Pfizer）藥廠CEO博爾拉（Albert Bourla）於美國ABC電視節目「This Week」中表示，美國將能在1年內恢復正常生活，最有可能的狀況是每年需要固定接種新冠疫苗，「回復正常仍需要注意，我並不是說病毒不會再突變，也不意味著我們可以不再接種疫苗。」但是否該每年接種仍有待觀察。

根據美國CNBC報導，博爾拉26日表示，「我認為1年之內我們就能恢復正常生活。」他估計，新的變異株將繼續出現，也會有疫苗可打，其免疫效力可持續至少1年，最有可能的狀況是每年都要接種新冠疫苗，但確切情況仍未可知，需要等待並觀察數據。

▲美國紐約新海德公園一名13歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。（圖／路透）

此前，莫德納（Moderna）CEO班塞爾（Stéphane Bancel）才剛向瑞士媒體表示，預估1年之內人們可以回復到正常生活。美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）根據獨立顧問小組的建議，批准了老年人與健康狀況弱勢者在2劑接種後至少6個月，補打追加劑疫苗。另外，她否決顧問小組的意見，額外授權了高風險職業與機構的族群可施打追加劑。

然而，世界衛生組織（WHO）則強烈反對廣泛推廣接種追加劑，稱富裕國家應該向疫苗覆蓋率最低的國家提供額外數量的新冠疫苗。前美國CDC負責人弗列登（Tom Frieden）上周推文批評輝瑞與莫德納2家公司，只專注於向富國出售昂貴的疫苗，但在縮小全球疫苗缺貨方面幾乎沒有作為。對此，博爾拉反駁稱，公司用知識財產創造生命科學部門，在疫情爆發時做好準備，拯救了數百萬人的生命。

While focusing on selling expensive vaccines to rich countries, Moderna and Pfizer are doing next to nothing to close the global gap in vaccine supply. Shameful. — Dr. Tom Frieden (@DrTomFrieden) September 21, 2021

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