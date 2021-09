輝瑞執行長預估：美國1年內將回歸「正常生活」　每年須補打疫苗

▲美國藥廠輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)認為,美國在未來一年內可以恢復正常生活 。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

輝瑞(Pfizer)藥廠CEO博爾拉(Albert Bourla)於美國ABC電視節目「This Week」中表示,美國將能在1年內恢復正常生活,最有可能的狀況是每年需要固定接種新冠疫苗,「回復正常仍需要注意,我並不是說病毒不會再突變,也不意味著我們可以不再接種疫苗。」但是否該每年接種仍有待觀察。

根據美國CNBC報導,博爾拉26日表示,「我認為1年之內我們就能恢復正常生活。」他估計,新的變異株將繼續出現,也會有疫苗可打,其免疫效力可持續至少1年,最有可能的狀況是每年都要接種新冠疫苗,但確切情況仍未可知,需要等待並觀察數據。

▲美國紐約新海德公園一名13歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。(圖/路透)

此前,莫德納(Moderna)CEO班塞爾(Stéphane Bancel)才剛向瑞士媒體表示,預估1年之內人們可以回復到正常生活。美國CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)根據獨立顧問小組的建議,批准了老年人與健康狀況弱勢者在2劑接種後至少6個月,補打追加劑疫苗。另外,她否決顧問小組的意見,額外授權了高風險職業與機構的族群可施打追加劑。

然而,世界衛生組織(WHO)則強烈反對廣泛推廣接種追加劑,稱富裕國家應該向疫苗覆蓋率最低的國家提供額外數量的新冠疫苗。前美國CDC負責人弗列登(Tom Frieden)上周推文批評輝瑞與莫德納2家公司,只專注於向富國出售昂貴的疫苗,但在縮小全球疫苗缺貨方面幾乎沒有作為。對此,博爾拉反駁稱,公司用知識財產創造生命科學部門,在疫情爆發時做好準備,拯救了數百萬人的生命。

While focusing on selling expensive vaccines to rich countries, Moderna and Pfizer are doing next to nothing to close the global gap in vaccine supply. Shameful.