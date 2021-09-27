女兒上學前感覺怪怪的　媽掀裙「看到一顆頭」嚇壞：突然就生了

▲女沒發現自己懷孕，突然就生產。（圖／翻攝自TikTok／alexis.queen18）

記者李振慧／綜合報導

國外一名15歲少女不知道自己懷孕，開學前突然覺得背莫名劇痛，即使吃了止痛藥也沒有改善，結果媽媽掀開她的裙子一看，下體竟然冒出了一顆嬰兒頭，緊急在客廳生下一名男嬰。

現年19歲的女子艾莉西斯(Alexis Queen)近來在TikTok分享自己奇特的生產經驗，她表示當時生理期正常也沒有孕吐，即使自行用過幾次驗孕棒檢測，也都沒有發現懷孕，然而9月5日開學前一晚突然劇烈背痛，整夜都被折磨到無法入睡的她幾小時後突然發現自己要生了。

艾莉西斯表示，「我穿上制服要去上學前，先去了一趟廁所，然後突然有種感覺，所以我大聲呼叫媽媽，『我覺得我要生了』，她掀開我的裙子看到一顆頭也嚇壞」。

艾莉西斯當時趕不及前往醫院，在家人的幫忙下於客廳生下孩子，「聽到孩子的哭聲我才鬆了一口氣，寶寶在我們完全沒有預想到的情況就這樣來了，我也很震驚」。奇異經驗獲得超過230萬人次觀看，許多網友也很驚嚇為何艾莉西斯會完全沒感覺到自己懷孕，幸好最後母子均安。