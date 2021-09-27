走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王...打敗三上悠亞、高橋聖子

▲素人女優佐藤氣質平凡得像路人。（圖／翻攝自IG／idol_o_）

實習記者林郁婷／綜合報導

三上悠亞、高橋聖子是日本成人網站頗負盛名的AV女優，不過在2019年出現了一位素人女優佐藤（Riko），突然成為當年度AV的銷售冠軍，光預告影片播放量就高達87萬次，不僅打敗同公司王牌小島南的5萬次，更逆襲超越了三上悠亞、高橋聖子這些高知名度的女優。

根據日本媒體報導，綜藝節目《じっくり聞いタロウ》邀請佐藤分享她入行及爆紅的過程。今年26歲的佐藤原本是全職高爾夫球僮，但從小就有個明星夢，因此在朋友的介紹下，來到「經紀公司」面試，一切都非常順利，直到簽約時，她才發現那是一間成人影片公司，但還是抱著試試看的心情同意了，就此從灰姑娘成為AV女優。

佐藤的長相平凡，天生單眼皮，不醜但也不讓人驚艷，屬於鄰家女孩類型，但是她的作品在網路上爆紅，光是預告片就吸引80多萬的點擊率，連節目女主持人也直呼：「很想看下去」，也讓她成為2019年的銷量女王。

預告片中可以看到，佐藤穿著普通的格子襯衫，在鏡頭前大口喝啤酒，不說還以為是啤酒廣告，接著她居然拿起一個紅蘋果頭套，戴到頭上問：「這是拍成人影片時會用到的道具嗎？」短短的影片讓人摸不著頭腦，卻有80多萬人看過。主持人分析，影片受歡迎的原因為「非常有親切感，好像她就在身邊一樣」。

不同於以前AV片那麼得直接，佐藤的預告片更有懸疑感，讓人猜不到故事的發展，因此不少人都在敲碗續集。