金與正釋善意？青瓦台點出「破冰關鍵」　卻發現北韓還是拒接電話

▲北韓在金與正發表談話後，仍未回應南韓在聯絡頻道的通話要求。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅在第76屆聯合國大會上提出南北韓、美國、中國應簽署「終戰宣言」後，短時間內獲得北韓（朝鮮）3度回應，其中勞動黨副部長金與正更表示，只要雙方互相尊重，則舉辦兩韓元首峰會也不無可能。南韓青瓦台點出破冰的關鍵在於，北韓應恢復雙方之間的聯絡頻道。不過至今，北韓仍是「已讀不回」。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台國民溝通首席朴洙賢（박수현）於今（27）日在電台CBS的時事廣播節目「金賢貞的新聞秀」上表示，應試探北韓對於恢復兩韓聯絡頻道的回應或態度，以此確認北韓是否確實願意溝通，「只有這樣朝第1階段邁進，才能算是改善南北韓關係的初步方案。」

金與正在24、25日連續2度針對終戰宣言發表談話，且罕見釋放出較善意的態度做為回應。朴洙賢分析，綜觀金與正的談話內容來看，平壤當局在對話上與過去相比願意釋出更大的空間，對於金與正提出的「相互尊重」、「公平性」等條件為對話原則，他也認為此次平壤當局在談話內容上語氣較模糊，與先前鉅細靡遺提出要求事項的過去有所不同。

▲南韓青瓦台國民溝通首席朴洙賢。（圖／達志影像）

金與正在文末中也表示，該段談話只能算是她的「個人意見」。朴洙賢認為，該段談話顯示出平壤當局在談判上具有更多的空間，能隨時有效進行危機控管。至於文在寅明年卸任前，能否有機會在兩韓元首峰上達成終戰宣言的簽署，朴洙賢則是語帶保留。

儘管金與正在談話中表示願意在雙方維持基本尊重的情況下釋出善意、改善兩韓關係，然而直到27日，北韓依舊未回電南韓的通話請求。南韓統一部透露，27日上午9時透過兩韓聯絡頻道，試圖向北韓提出開始通話的要求，不過卻未獲得北韓回應；而軍方的東海（日本海）、西海（黃海）地區軍事聯絡頻道，也未獲得北韓的回應。

據悉，原先北韓最高領導人金正恩曾與文在寅於4月交換數封書信，同意7月底恢復兩韓聯絡頻道，然而才經過短短幾天，北韓8月10日便以抗議美韓展開聯合軍演為由拒接電話，情況持續至今並未改變。

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