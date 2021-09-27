　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金與正釋善意？青瓦台點出「破冰關鍵」　卻發現北韓還是拒接電話

▲▼北韓宣布停止對兩韓間所有聯繫頻道。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓在金與正發表談話後，仍未回應南韓在聯絡頻道的通話要求。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅在第76屆聯合國大會上提出南北韓、美國、中國應簽署「終戰宣言」後，短時間內獲得北韓（朝鮮）3度回應，其中勞動黨副部長金與正更表示，只要雙方互相尊重，則舉辦兩韓元首峰會也不無可能。南韓青瓦台點出破冰的關鍵在於，北韓應恢復雙方之間的聯絡頻道。不過至今，北韓仍是「已讀不回」。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台國民溝通首席朴洙賢（박수현）於今（27）日在電台CBS的時事廣播節目「金賢貞的新聞秀」上表示，應試探北韓對於恢復兩韓聯絡頻道的回應或態度，以此確認北韓是否確實願意溝通，「只有這樣朝第1階段邁進，才能算是改善南北韓關係的初步方案。」

金與正在24、25日連續2度針對終戰宣言發表談話，且罕見釋放出較善意的態度做為回應。朴洙賢分析，綜觀金與正的談話內容來看，平壤當局在對話上與過去相比願意釋出更大的空間，對於金與正提出的「相互尊重」、「公平性」等條件為對話原則，他也認為此次平壤當局在談話內容上語氣較模糊，與先前鉅細靡遺提出要求事項的過去有所不同。

▲▼南韓青瓦台國民溝通首席朴洙賢。（圖／達志影像）

▲南韓青瓦台國民溝通首席朴洙賢。（圖／達志影像）

金與正在文末中也表示，該段談話只能算是她的「個人意見」。朴洙賢認為，該段談話顯示出平壤當局在談判上具有更多的空間，能隨時有效進行危機控管。至於文在寅明年卸任前，能否有機會在兩韓元首峰上達成終戰宣言的簽署，朴洙賢則是語帶保留。

儘管金與正在談話中表示願意在雙方維持基本尊重的情況下釋出善意、改善兩韓關係，然而直到27日，北韓依舊未回電南韓的通話請求。南韓統一部透露，27日上午9時透過兩韓聯絡頻道，試圖向北韓提出開始通話的要求，不過卻未獲得北韓回應；而軍方的東海（日本海）、西海（黃海）地區軍事聯絡頻道，也未獲得北韓的回應。

據悉，原先北韓最高領導人金正恩曾與文在寅於4月交換數封書信，同意7月底恢復兩韓聯絡頻道，然而才經過短短幾天，北韓8月10日便以抗議美韓展開聯合軍演為由拒接電話，情況持續至今並未改變。

►南北韓破冰再現曙光？金與正提「兩韓峰會」不無可能　青瓦台回應了

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
LIVE／防疫再鬆綁！　陳時中最新說明
1千萬飛了！承德路社區7年跌16%　專家：應再多放幾年
快訊／單車男找到了！　高雄愛河1天2溺斃
蔬菜物流驚見「長髮美女搬貨」！真實身分是一線女星：農民辛苦了
15歲少女得怪病　一哭眼睛流出石頭
猛超數位券215萬份「紙本贏在哪？」　網揭2優勢怎麼輸
住知名五星飯店「半夜房門被開」！　櫃台丟1句話引眾怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自民黨黨魁選舉　河野太郎呼聲高！離首相大位最近的一次

一開傘失控下墜！　跳傘搭檔「高空對撞」他揪友挑戰竟慘死

日「寶可夢卡牌」黃牛炒價1張近千萬　他下單收到「照片」秒傻眼了

6歲女童「五官分裂」全對稱！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

一哭就流出石頭！　15歲少女得怪病「每天狂掉15顆」醫生也傻眼

梅克爾政黨得票率史上最低！穩坐31年選區變天　敗給27歲新秀

所有男人都要像塔利班！阿富汗祭新規定：理髮師禁為顧客理髮剃鬚

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王...打敗三上悠亞、高橋聖子

金與正釋善意？青瓦台點出「破冰關鍵」　卻發現北韓還是拒接電話

路邊垃圾桶突然起火　警撲滅發現「3具碎屍」：裡面還有兒童！

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

自民黨黨魁選舉　河野太郎呼聲高！離首相大位最近的一次

一開傘失控下墜！　跳傘搭檔「高空對撞」他揪友挑戰竟慘死

日「寶可夢卡牌」黃牛炒價1張近千萬　他下單收到「照片」秒傻眼了

6歲女童「五官分裂」全對稱！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

一哭就流出石頭！　15歲少女得怪病「每天狂掉15顆」醫生也傻眼

梅克爾政黨得票率史上最低！穩坐31年選區變天　敗給27歲新秀

所有男人都要像塔利班！阿富汗祭新規定：理髮師禁為顧客理髮剃鬚

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王...打敗三上悠亞、高橋聖子

金與正釋善意？青瓦台點出「破冰關鍵」　卻發現北韓還是拒接電話

路邊垃圾桶突然起火　警撲滅發現「3具碎屍」：裡面還有兒童！

22萬小店家沒領到營運衝擊補貼　跨黨派立委要求展延至10月底

不爽車影響出入…他把貨車司機「關冷藏櫃8分鐘」！下場慘了

少女北上覓職首日「W飯店酒醉成性奴」　表哥接無腦電話：出事了

台南東、北區新案站上4字頭　2潛力區被指將接棒挺進

基隆捷運升級中運量經費增300億元　交通部：一個月內確認路線規劃

1千萬飛了！承德路社區7年跌16%　專家建議：應再多放幾年

和牛吃到飽「店家不虧本？」2關鍵曝光　網哭了：反正吃不出來

洋基獨居外卡領先功臣　史丹頓連3戰轟爆紅襪打擊率高達5成83

自民黨黨魁選舉　河野太郎呼聲高！離首相大位最近的一次

安婕希痛失「10歲愛兒」！　狼狽復工爆吐...冒人群恐懼症

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

虎鯊猛咬！他見1條腿漂走低頭崩潰

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

女上酒吧5分鐘路程遇襲亡　震驚英國

情侶車震嗨到滑落山坡　兩人脫光黏緊緊

即／德國變天！梅克爾政黨落敗

美肯德基「無雞可賣」　全球供應斷鏈

美國發「紙荒」　好市多祭衛生紙限購令

梅克爾為何卸任？德國關鍵選戰QA一次看

一哭就流石頭　少女每天掉15顆

食材荒！　美肯德基「無雞可炸」珍奶沒珍珠

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

瑞士贊成同婚票勝　全球第30個彩虹國

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

更多熱門

相關新聞

接種率破7成！南韓疫情失控「昨增2383例」

接種率破7成！南韓疫情失控「昨增2383例」

南韓在經過中秋節（秋夕，추석）的6天連假後，新冠疫情急遽升溫，除了連續2天刷新疫情以來的確診新高、單日新增確診數超過3千例，就連篩檢樣本數比平日還要少的周末，新增確診都可以超過2千例以上，顯示在面對Delta變種株成為新冠肺炎的主流病毒後，南韓險峻的疫情早難以靠既有的方法（社交安全距離）控制。

高市早苗挺台灣，卻對南韓超強硬！

高市早苗挺台灣，卻對南韓超強硬！

南韓也跟進施打「第3劑」！

南韓也跟進施打「第3劑」！

60歲大叔「在公車拉屎」！司機超崩潰

60歲大叔「在公車拉屎」！司機超崩潰

南韓疫情急升溫！總理驚曝：年底前脫口罩

南韓疫情急升溫！總理驚曝：年底前脫口罩

關鍵字：

日韓要聞南韓青瓦台朴洙賢北韓朝鮮金與正終戰宣言文在寅

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

台積電怒砍7員工內幕曝　「過於高調囂張」

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

全聯最新中獎發票名單出爐

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面