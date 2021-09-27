脫歐後深耕印太　英國「里契蒙號巡防艦」通過台灣海峽

▲英國皇家海軍里契蒙號（HMS Richmond）巡防艦通過台灣海峽。（圖／翻攝Twitter@HMS_Richmond）

文／中央社台北27日電

英國在脫歐後強化耕耘印度太平洋地區，英國皇家海軍里契蒙號（HMS Richmond）巡防艦今天在社群網站證實，航艦正通過台灣海峽。

里契蒙號在官方推特（Twitter）帳號寫道，「與東海合作夥伴和盟友一起合作，忙了一段時期之後，我們現在正在通過台灣海峽訪問越南和越南人民海軍的途中。」

英國在脫歐後強化耕耘印度太平洋地區，與日本強化防衛合作，英國派遣皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦打擊群前往印度太平洋地區，9月泊靠日本。

而台灣的安全是印太地區重要議題。英國海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）日前接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問表示，台灣海峽明顯是「自由開放印度太平洋的一部分」。拉達金說，「很顯然台灣海峽是國際水域，是不同國家可以利用的航路。」

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