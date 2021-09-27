要去迪士尼玩擺臭臉？　小女孩「眉頭一皺」竟賺到217萬

記者張寧倢／編譯

孩子們光是想到去遊樂園就超興奮，但美國一名小女童克羅伊（Chloe Clem）聽到要去迪士尼樂園後，卻皺起眉頭、用極度不滿的眼神看著媽媽，可愛又搞笑的表情被網友做成迷因圖而爆紅，如今這張照片以「非同質化代幣」（NFT）的形式賣出，成交價高達7萬8600美元（約新台幣217萬元）。

▲美國3歲小女孩克羅伊（Chloe Clem）聽到要去迪士尼樂園反而皺起眉頭，被網友製作成迷因圖「Side Eyeing Chloe」爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Lily & Chloe）

根據英國BBC報導，現年10歲的克羅伊因為2013年一部家庭影片爆紅，影片中她和姐姐莉莉（Lily Clem）在上學途中，媽媽突然宣布當天其實是要帶她們去迪士尼樂園玩，莉莉開心到喜極而泣，而當年3歲的克羅伊卻皺眉斜眼，不滿地看著媽媽，彷彿在譴責這件事，她可愛又搞笑的表情讓影片迄今累計2000多萬次點閱，一炮而紅的克羅伊IG有50多萬粉絲追蹤，還出現在巴西的Google廣告中。

▲克羅伊迷因圖「Side Eyeing Chloe」如今以25以太幣（ETH），約合7萬8600美元、新台幣217萬元的高價賣出。（圖／翻攝自foundation.app網站）

搭上NFT熱潮，克羅伊因為搞不清楚狀況，無心的一次皺眉被做成迷因圖「斜瞪的克羅伊」（Side Eyeing Chloe），最近在拍賣網站上25以太幣、約合7萬8601美元（以太幣27日價格基準）的高價成交，賣給了總部位於杜拜的音樂製作公司「3F Music」，先前爆紅的「災難女孩」（Disaster Girl）迷因圖，也是被同家公司以大約50萬美金（約新台幣1386萬元）買下。

▲災難女孩Zoe Roth的網路迷因圖紅極一時。（圖／翻攝自twitter）

克羅伊的母親凱蒂（Katie）受訪表示，全家人在猶他州的家中一起關注這場拍賣的進行，且對拍賣結果非常滿意，「得到這筆錢很棒，但是，其實全家人一起投入這件事情更有趣……我們明年肯定會有一個迪士尼假期！」

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