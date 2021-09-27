新冠釀「人類預期壽命縮短」男比女折壽更多　美國男少活2.2年最慘

▲美國加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國牛津大學27日發表最新研究指出，新冠疫情導致人類預期壽命縮短，降幅達到二戰以來最大；多數國家男性受到的影響比女性更嚴重，其中又以美國男性「折壽」2.2年最多。本研究目前被發表於《國際流行病學雜誌》（ International Journal of Epidemiology）。

《衛報》、《路透社》報導，研究團隊分析美國、智利以及歐洲地區一共29國的官方年度死亡數據，他們發現，若與2019年相比，27國在2020年出現預期壽命下降的情況，且其中22國縮短6個月以上，降幅明顯。

各國平均花費5.6年才讓預期壽命延長1年，如今卻又因為疫情而遭抹滅。此外，15國男性預期壽命縮短1年以上，但僅11國女性預期壽命減短1年以上。

根據約翰．霍普金斯大學數據，自從疫情爆發以來，全球累計將近480萬人染疫病逝。牛津大學認為，各國預期壽命縮短可能與新冠肺炎死亡病例有關。

研究共同作者卡夏普博士（Dr Ridhi Kashyap）表示，此結果突顯「新冠肺炎直接造成的巨大影響，也表明它對許多國家造成如此破壞性的衝擊」。她呼籲更多國家提供確切死亡率數據，以利更加深入理解疫情對於全球的影響。

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