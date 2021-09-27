食材荒！美國肯德基「無雞可炸」珍珠奶茶沒珍珠　蟹肉暴漲590％

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食材供應鏈斷貨！美國肯德基「無雞可炸」珍珠奶茶沒珍珠　蟹肉暴漲590％

▲▼食材短缺！美國肯德基竟無雞可炸　蟹肉價格暴漲6倍。（圖／翻攝自維基百科／許力方攝）

▲美國肯德基無雞可炸。（圖／翻攝自維基百科）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情對全球供應鏈帶來的衝擊持續中，近日因食材短缺導致價格上漲，食品供應鏈出現全球性的斷貨危機，當前美國肯德基就因為無骨雞肉供應不足，決定取消對該產品的廣告宣傳。除了無骨雞肉外美國還出現「蟹肉荒」，價格暴漲幅度高達590％，許多餐廳乾脆暫時停賣相關產品。

根據《新浪財經》報導，美國8月份禽類供應量同比減少20％，牛肉儲備量同比下降7.7％，豬胸肉儲備量同比減少44%，降低到2017年以來最低水平。美國肯德基已決定暫時取消無骨雞肉產品的廣告宣傳，以美味炸雞翅聞名全美的「Wingstop」，更因為雞翅大缺貨，導致必須緊急開發新的雞腿產品替補明星產品的空缺。

▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲歐美珍珠奶茶大部分從亞洲進口。（圖／記者許力方攝）

中國人民大學商學院教授宋華表示，美國肉類儲備在疫情爆發後迅速消耗殆盡，而肉類供應商掌握著供應量，並對價格進行操縱。事實上同樣的問題也在全球各地發生，包括香港麥當勞也宣布暫停供應脆香雞翅，英國更有高達1250間麥當勞門市宣布暫停銷售奶昔和瓶裝飲品。9月蟹肉價格每磅暴漲590％，部分電商售價甚至高達121美元（約新台幣3353元）。

此外，由台灣傳入歐美的珍珠奶茶，珍珠原料幾乎全從亞洲進口，因此供應一直緊張，如今運輸能量吃緊，更可能出現珍珠奶茶「去珍珠」的情況。不只肯德基和麥當勞，星巴克也同樣面臨供應鏈缺貨問題。

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