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咖啡無紙杯用！美國爆發「紙荒」　COSTCO好市多祭衛生紙限購令

咖啡店無紙杯可用！美國爆發「紙荒」　賣場祭出衛生紙限購令

▲美國爆發紙荒，目前就連COSTCO也祭出衛生紙限購令。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

因為新冠肺炎疫情的關係，美國當地除了大鬧晶片荒之外，目前也傳出各地開始出現「缺紙荒」，嚴重衝擊當地的零售市場。除了包裝用紙盒需求量大升之外，甚至傳出不少商家的商品目錄無法印刷、咖啡店沒有紙杯可用，就連知名大賣場Costco祭出了衛生紙限購政策。

根據《investing》報導指出，自疫情以來，北美各地的紙張產能大幅下降，但又因為疫情提升了電商市場，全美各地的包裝紙盒與包裝材料的需求大幅上升。舊金山直銷公司Belardi Wong的總裁寶莉（Polly Wong）表示，目前已經開始聽到沒紙的聲音。而也因為印刷廠的關係，在消費旺季的時候，有將近一億份的商品目錄無法及時印刷出來，也無法及時送達到美國的家庭中，這讓他們的客戶錯過了秋季廣告宣傳期，也讓他們的行業陷入了恐慌。

金融研究公司ERA Forest Products Research董事長梅森（Kevin Mason）表示，過往在國內缺乏紙張的時候，造紙廠與印刷廠會尋求國外供貨點來維持穩定供貨，但因為疫情的關係，美國在2021年的紙板與紙張的進口量下降了9.7%。

而除此之外，一些生活用紙（衛生紙、紙巾）等產品也開始出現短缺，知名大型賣場COSTCO表首席財務官嘉蘭德（Richard Galanti）表示，目前店內正在針對瓶裝水、衛生紙等關鍵生活用品上進行限制購買的政策。有不少網友也表示自己買不到衛生紙，除此之外，也有咖啡店表示，他們店內已經沒有紙杯可以使用，就連出版商也表示，由於紙張短缺，在印刷書籍時已經遇到嚴重的困難。

總部位於倫敦的包裝製造商DS Smith Plc，他們在北美經營著兩家造紙廠，但是在９月初的時候表示，北美的紙價正在大幅上漲。該公司首席執行官羅伯茲（Miles Roberts）表示，目前紙類市場實在太過緊張，部分同業現在還有辦法獲得足夠量的紙張，是因為過往深厚且長期的關係。同時也有一家目錄印刷公司表示，紙價在2021年夏天上漲了16%，估計這種上漲會持續到2023年。

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