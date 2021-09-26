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虎鯊猛咬！他逃死回頭驚見「一條腿海上漂」　低頭看崩潰：是我的

▲夏威夷男子麥可被鯊魚咬斷腿部。（左圖／翻攝instagram@mikecoots；右圖／免費圖庫unsplash）

▲夏威夷男子麥可18歲那年被鯊魚咬斷腿部。（左圖／翻攝instagram@mikecoots；右圖／免費圖庫unsplash）

記者吳美依／編譯

美國夏威夷居民麥可（Mike Coots）非常熱愛大海與衝浪，18歲那年卻遭虎鯊攻擊，他奮力掙扎脫困，暫時爬上衝浪板上休息，回頭卻發現一條人腿在水上漂浮，立刻嚇得低頭查看，竟發現那就是自己被咬斷的下肢。

1997年，年輕的麥可與友人經常一起去衝浪，他當時才剛開始划水，指尖輕輕掠過海面，一尾巨大虎鯊卻突然從下方出現咬住腿部。他瞬間宛如布娃娃，被猛獸甩來甩去，最後趁著虎鯊鬆口空檔，揮舞左拳狂揍，才把猛獸擊退，「我感覺到巨大壓力，但卻一點疼痛的感覺都沒有。太瘋狂了，就像20個夏威夷人同時坐在我的腿上」。

麥可筋疲力竭地爬上衝浪板，卻發現朋友們全都「一臉蒼白，眼睛瞪得快要跳出來了」，接著迅速滑水逃回岸上。他正感到奇怪，腿部就傳來一陣奇怪的抽搐，還以為鯊魚又回來攻擊，環繞四周一看才發現真相，「我的腿完全被咬斷了」，且斷肢傷口瘋狂噴血，就像電影一樣。

最後，麥可在友人協助之下上岸，住院治療長達一個多月，並且裝上義肢，但他沒有因此未具海洋，幾周後就再度下水衝浪，而且始終非常喜愛鯊魚，不僅積極支持保育，也時常拍攝鯊魚寫真，「牠們是地球上僅存的野生、瘋狂且美麗的生物。如果沒有牠們，我們的海洋就不是海洋了」。

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