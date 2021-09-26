高市早苗挺台、崇拜蔡英文！卻對南韓超強硬：應阻止在獨島興建設施

▲日本自民黨總裁候選人高市早苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本執政黨自民黨將於29日舉行黨總裁選舉投開票，其中眾議院議員高市早苗為4名黨魁候選人的其中一人，有可能成為日本首任女性首相。雖然高市早苗先前曾多次表態支持台灣、增進台日關係，但在對鄰國南韓的外交政策卻表現出強硬態度，日前甚至表示將阻止南韓政府在獨島興建任何建築物。

高市早苗有意角逐下屆自民黨總裁，為此她曾於20日與台灣總統蔡英文展開視訊會談，她認為日本、台灣未來的相互合作將成為非常重要的「羈絆」，而日本希望透過支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世界衛生大會（WHA），讓台灣活躍國際舞台。

高市早苗曾數度擔任安倍內閣的總務大臣，在日本國內被歸類為極右傾向的政治人物。根據日媒《讀賣新聞》，高市早苗昨（25）日在與兵庫縣進行線上懇談會時居然表示，未來將阻止南韓在獨島（日本稱竹島，為南韓政府實際管控）興建任何構造物（建築物、橋梁、高台、隧道等設施）。

▲南韓實際控制獨島，然而日本卻宣稱擁有其主權。（圖／達志影像）

日本宣稱竹島（即獨島）為其固有領土，擁有其合法主權，稱南韓為非法占領。日媒對此分析，目前獨島實際由南韓控管，因此日本政府根本無法阻止南韓在獨島興建任何設施，然而明知實際狀況的高市早苗卻在懇談會上做出類似承諾，這無非是為了趕在29日自民黨總裁選舉前，集結支持勢力。

據悉，高市早苗此次競選自民黨總裁獲得前首相安倍晉三力挺。她在24日自民黨總裁選舉線上政策討論會時，更親口承諾一旦當選成為首相，未來將會持續參拜靖國神社，然而河野太郎、野田聖子等2位候選人卻表示未來當選首相後，將不再參拜靖國神社。

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