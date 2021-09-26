　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國前保守黨魁：自由世界「必須支持台灣」　毫無懸念

▲▼英國前保守黨黨魁史密斯（Duncan Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國前保守黨黨魁史密斯（Duncan Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦26日專電

台灣與立陶宛近期紛遭中國透過經貿手段政治施壓，英國前保守黨黨魁史密斯說，自由世界「毫無懸念必須支持台灣與立陶宛」，且必須清楚告訴中國，不可無視世界貿易組織（WTO）所定規則等國際規範、單方面為所欲為。

擁有近30年國會議員資歷、現年67歲的史密斯（Sir Iain Duncan Smith）在2001至2003年擔任在野保守黨黨魁，1999至2001年是影子國防大臣。2010年保守黨重掌政權後，史密斯曾任6年的就業及退休保障大臣。

史密斯關注並多次在國會、媒體抨擊北京當局侵害人權、自由、法治，藐視國際規範，並示警中國對世界各民主政體持續在經濟、科技、政治、安全等領域構成威脅。他的強硬作為早被北京注意；今年3月，中國以散布關於新疆維吾爾族遭迫害的「虛假訊息」為由，對英國10人及4所機構發動制裁，史密斯就名列其中。

他也是對北京採批判立場的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）共同主席。IPAC串聯約20個國家、超過200名國會議員，政治光譜橫跨左右，曾以國會行動、發布共同聲明等方式對遭北京施壓的澳洲、立陶宛、台灣等表達支持。

史密斯近日接受中央社視訊專訪時提到，北京的制裁對他沒什麼殺傷力，因為他不在中國投資，也沒有訪問中國的計畫，雖然他確實遭北京威脅，一如IPAC其他成員。

史密斯曾公開表示，根據英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭組成的情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）所掌握情資，北京正針對包含他在內的IPAC各國共同主席發動攻勢。今年8月，他發現中國網軍冒用他的名義發電郵給其他英國國會議員，探詢他們對中國的看法。他的電郵系統及IPAC官網已不只一次遭中方鎖定為網攻目標。

史密斯告訴中央社記者，中國網軍甚至在世界各地假冒他的身分散播不實訊息，宣稱他已收回過往關於中國的「荒謬」論點、現在的他深信中國政府愛好和平。不過，北京逾越紅線的諸多行為已產生反效果。

▲▼「黑暗面」駭客團體。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲史密斯透露自己多次遭中國網軍鎖定。（圖／免費圖庫pexels）

中國駐英大使鄭澤光近日遭禁止進入國會大廈，幕後推手就是史密斯等遭北京制裁的議員。他們不願言論自由殿堂淪為集權政府發聲平台。

史密斯說，只要有議員因為行使職權及言論自由遭制裁，中國大使身為發起制裁政權的代表，就不應獲准自由進出英國國會大廈。

「中國大使遭禁止進入英國國會大廈，這是前所未有的事情。」史密斯說，英國國會作為世界各國「國會之母」，對中國採取這樣的行動極具指標性，也引起各國關注。他指出，若中國遲未能學到教訓、不願嘗試理解各界的憂慮，它的霸凌、威嚇作風勢必將遭受越來越多、越來越強烈的反擊。

史密斯提到，西方國家對中國和中共政權本質的看法近一、兩年有明顯轉變。2020年爆發、奪走數百萬條人命的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情，以及中國對內和對外日益蠻橫的態度是強大催化劑，越來越多人同意必須對北京採取更強硬立場，英國各界也日益關切中國在英國的滲透和強勢作為，以及英國經濟對中國的依賴。

儘管英國企業界及政府內部仍有意見認為中國在經貿和技術領域是值得合作的夥伴，史密斯指出，在道德原則及國際關係領域，企業界及政府並非不需要國會等民間力量引導。

他舉例，1930年代末第二次世界大戰風雨欲來之際，英國產業界代表還在納粹治下的德國拓展英德經貿關係，並堅持要結束所有會議才返回英國，無視德軍已入侵波蘭，逼得英國外交部最後直接下令要他們回來。

把時間拉回21世紀的今天，史密斯指出，部分企業的供應鏈仍未排除新疆等地的強迫勞動，對中國的投資與貿易則間接或直接壯大中國威嚇他人的實力。

此外，對於立陶宛、台灣遭北京強力施壓以「殺雞儆猴」，各國政府礙於在中國的經貿利益等考量，往往也不急於表態並明白指出中共不應專斷干涉各主權國家的行為。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

史密斯6日在國會詢問首相強生（Boris Johnson），是否注意到自美國及盟友撤出阿富汗後，中國加大威嚇台灣的力道。他問強生是否願意公開向台灣民眾表示，英國全力支持台灣擁有民主及自決權，無論中國說什麼，英國都會與台灣同在？

強生當時未正面回應，僅強調英國的唯一正確作法就是「支持美國的全球領導地位」。

史密斯告訴中央社記者，他提問是因為英國政府從未認真討論相關問題，「雖然我們應該討論」。美國對台灣採取「戰略模糊」，英國也同步「模糊」；強生要繼續支持美國，但「我們不太清楚這到底是什麼意思」 。

史密斯說，英國與其他民主國家必須面對的事實是，龐大的集權國家中國並不掩飾自己借助經濟、軍事等力量稱霸全球的野心，也未放棄訴諸一切可行手段「奪回」台灣。在中國國家主席習近平領導下，這樣的政策基調不會改變，英國等民主國家在印太地區的盟友和夥伴勢必將受害於耀武揚威的中國。

英國脫歐後以打造「全球化英國」（Global Britain）為目標，將強化與印太地區的連結列為重點。史密斯指出，透過經貿、安全等領域的作為嚇阻中國主宰區域局勢十分重要，英國、美國、澳洲近期組成的AUKUS三方安全聯盟即是一個好例子。至於AUKUS是不是虛晃一招、空有其表，「看看中國的激烈反應就知道了」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
武俠片名導胃癌逝世　醫揭「4大初期症狀」：超易忽略
快訊／前立委馮滬祥癌逝　享壽73歲
女網紅挑戰「禁洗髮精100天」　超狂對比照曝光
小鬼曾算命「代表作爆紅時間」　吳宗憲揭意外巧合
女星拉小提琴「2側肩帶滑下」掉胸口　觀眾全都錄
台灣武俠片名導張鵬翼胃癌逝世　享壽80歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德大選開始投票！梅克爾執政16年將卸任　年輕人「只知道這個總理」

英國前保守黨魁：自由世界「必須支持台灣」　毫無懸念

「腳大的男人」更會劈腿！穿這鞋碼出軌率最高　最新統計曝光

南韓也跟進施打「第3劑」！率先開放高齡、醫護人員施打：疫苗充足

美國洛杉磯港62艘貨輪海上排隊　驚人畫面曝光

女網紅挑戰「禁洗髮精100天」超狂對比照曝光　網驚：怎麼辦到的？

60歲大叔「在公車拉屎」！司機崩潰到懷疑人生：噁心到2天吃不下飯

19歲女大生解放雪乳！當女優「3個月賺百萬」被逮捕　泰網怒了

連假後南韓疫情急升溫！總理驚曝「與病毒共存」：最快年底前脫口罩

彭博：美中關係改善付出代價　釋放孟晚舟挨轟「姑息人質外交」

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

大膽放挑逗音樂撩爆正妹主管！ 她心花怒放熱舞回敬秀性感美腿

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

德大選開始投票！梅克爾執政16年將卸任　年輕人「只知道這個總理」

英國前保守黨魁：自由世界「必須支持台灣」　毫無懸念

「腳大的男人」更會劈腿！穿這鞋碼出軌率最高　最新統計曝光

南韓也跟進施打「第3劑」！率先開放高齡、醫護人員施打：疫苗充足

美國洛杉磯港62艘貨輪海上排隊　驚人畫面曝光

女網紅挑戰「禁洗髮精100天」超狂對比照曝光　網驚：怎麼辦到的？

60歲大叔「在公車拉屎」！司機崩潰到懷疑人生：噁心到2天吃不下飯

19歲女大生解放雪乳！當女優「3個月賺百萬」被逮捕　泰網怒了

連假後南韓疫情急升溫！總理驚曝「與病毒共存」：最快年底前脫口罩

彭博：美中關係改善付出代價　釋放孟晚舟挨轟「姑息人質外交」

吉力吉撈阻殺有點慘　葉總提出不同觀點

府上看牙！上海商銀贊助全台22縣市　3大族群受惠

德大選開始投票！梅克爾執政16年將卸任　年輕人「只知道這個總理」

新手村的魔王級步道！挑戰台北內湖「金面山步道」

米蘭時裝周／PRADA禮服全「長了尾巴」！Ferragamo爆款包巨大化

台灣中大型企業「數位化」亞太居冠　中小企業待加強！

摔傷住院才知癌細胞擴散！前新黨立委馮滬祥病逝　享壽73歲

金曲歌后斥資300萬斜槓餐飲！　曝「冥冥中巧合」：都是最好安排

MLB運彩分析／水手vs天使　推薦投注小分

澎恰恰欠鉅債是「性格缺失」導致！　心理師分析曝：內心有個黑洞

人魔切碎房東「川燙大腦」　12歲女友吃完回：心臟太甜了！

國際熱門新聞

塔利班擊斃4名綁匪　「爆血屍體」高掛廣場影片曝

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

19歲正妹脫了！賺大錢被抓走　泰網氣炸

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

女網紅100天不用洗髮精　對比照曝光

他暴瘦30kg以為減肥成功　竟是愛妻毒害

印度神童預言　這一次講中股災

路透社：朱承諾與中國重啟對話

孟晚舟返國哽咽：習近平把我的事掛在心上

公車噩夢！女乘客搭車遭變態「伸舌舔髮」

女大生憂「機場產女」毀空姐夢！嬰屍塞紙袋埋公園

老師教網課從不開鏡頭　某次誤按讓學生嚇呆

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

五倍券1:1變現金　內行爆穩賺內幕超暗黑

12歲爆紅！大咖女星慘遭「3男綁架深山性侵」

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

4大2小出遊「擺安全座椅」開2台車！阿嬤嗆不去了

無套換妻！水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

朱立倫覆電習近平日期「民國」不見了！　他：110什麼鬼？

小鬼展覽倒數　峮峮背影惹心疼

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面