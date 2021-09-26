英國前保守黨魁：自由世界「必須支持台灣」　毫無懸念

▲英國前保守黨黨魁史密斯（Duncan Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦26日專電

台灣與立陶宛近期紛遭中國透過經貿手段政治施壓，英國前保守黨黨魁史密斯說，自由世界「毫無懸念必須支持台灣與立陶宛」，且必須清楚告訴中國，不可無視世界貿易組織（WTO）所定規則等國際規範、單方面為所欲為。

擁有近30年國會議員資歷、現年67歲的史密斯（Sir Iain Duncan Smith）在2001至2003年擔任在野保守黨黨魁，1999至2001年是影子國防大臣。2010年保守黨重掌政權後，史密斯曾任6年的就業及退休保障大臣。

史密斯關注並多次在國會、媒體抨擊北京當局侵害人權、自由、法治，藐視國際規範，並示警中國對世界各民主政體持續在經濟、科技、政治、安全等領域構成威脅。他的強硬作為早被北京注意；今年3月，中國以散布關於新疆維吾爾族遭迫害的「虛假訊息」為由，對英國10人及4所機構發動制裁，史密斯就名列其中。

他也是對北京採批判立場的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）共同主席。IPAC串聯約20個國家、超過200名國會議員，政治光譜橫跨左右，曾以國會行動、發布共同聲明等方式對遭北京施壓的澳洲、立陶宛、台灣等表達支持。

史密斯近日接受中央社視訊專訪時提到，北京的制裁對他沒什麼殺傷力，因為他不在中國投資，也沒有訪問中國的計畫，雖然他確實遭北京威脅，一如IPAC其他成員。

史密斯曾公開表示，根據英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭組成的情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）所掌握情資，北京正針對包含他在內的IPAC各國共同主席發動攻勢。今年8月，他發現中國網軍冒用他的名義發電郵給其他英國國會議員，探詢他們對中國的看法。他的電郵系統及IPAC官網已不只一次遭中方鎖定為網攻目標。

史密斯告訴中央社記者，中國網軍甚至在世界各地假冒他的身分散播不實訊息，宣稱他已收回過往關於中國的「荒謬」論點、現在的他深信中國政府愛好和平。不過，北京逾越紅線的諸多行為已產生反效果。

▲史密斯透露自己多次遭中國網軍鎖定。（圖／免費圖庫pexels）



中國駐英大使鄭澤光近日遭禁止進入國會大廈，幕後推手就是史密斯等遭北京制裁的議員。他們不願言論自由殿堂淪為集權政府發聲平台。

史密斯說，只要有議員因為行使職權及言論自由遭制裁，中國大使身為發起制裁政權的代表，就不應獲准自由進出英國國會大廈。

「中國大使遭禁止進入英國國會大廈，這是前所未有的事情。」史密斯說，英國國會作為世界各國「國會之母」，對中國採取這樣的行動極具指標性，也引起各國關注。他指出，若中國遲未能學到教訓、不願嘗試理解各界的憂慮，它的霸凌、威嚇作風勢必將遭受越來越多、越來越強烈的反擊。

史密斯提到，西方國家對中國和中共政權本質的看法近一、兩年有明顯轉變。2020年爆發、奪走數百萬條人命的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情，以及中國對內和對外日益蠻橫的態度是強大催化劑，越來越多人同意必須對北京採取更強硬立場，英國各界也日益關切中國在英國的滲透和強勢作為，以及英國經濟對中國的依賴。

儘管英國企業界及政府內部仍有意見認為中國在經貿和技術領域是值得合作的夥伴，史密斯指出，在道德原則及國際關係領域，企業界及政府並非不需要國會等民間力量引導。

他舉例，1930年代末第二次世界大戰風雨欲來之際，英國產業界代表還在納粹治下的德國拓展英德經貿關係，並堅持要結束所有會議才返回英國，無視德軍已入侵波蘭，逼得英國外交部最後直接下令要他們回來。

把時間拉回21世紀的今天，史密斯指出，部分企業的供應鏈仍未排除新疆等地的強迫勞動，對中國的投資與貿易則間接或直接壯大中國威嚇他人的實力。

此外，對於立陶宛、台灣遭北京強力施壓以「殺雞儆猴」，各國政府礙於在中國的經貿利益等考量，往往也不急於表態並明白指出中共不應專斷干涉各主權國家的行為。

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

史密斯6日在國會詢問首相強生（Boris Johnson），是否注意到自美國及盟友撤出阿富汗後，中國加大威嚇台灣的力道。他問強生是否願意公開向台灣民眾表示，英國全力支持台灣擁有民主及自決權，無論中國說什麼，英國都會與台灣同在？

強生當時未正面回應，僅強調英國的唯一正確作法就是「支持美國的全球領導地位」。

史密斯告訴中央社記者，他提問是因為英國政府從未認真討論相關問題，「雖然我們應該討論」。美國對台灣採取「戰略模糊」，英國也同步「模糊」；強生要繼續支持美國，但「我們不太清楚這到底是什麼意思」 。

史密斯說，英國與其他民主國家必須面對的事實是，龐大的集權國家中國並不掩飾自己借助經濟、軍事等力量稱霸全球的野心，也未放棄訴諸一切可行手段「奪回」台灣。在中國國家主席習近平領導下，這樣的政策基調不會改變，英國等民主國家在印太地區的盟友和夥伴勢必將受害於耀武揚威的中國。

英國脫歐後以打造「全球化英國」（Global Britain）為目標，將強化與印太地區的連結列為重點。史密斯指出，透過經貿、安全等領域的作為嚇阻中國主宰區域局勢十分重要，英國、美國、澳洲近期組成的AUKUS三方安全聯盟即是一個好例子。至於AUKUS是不是虛晃一招、空有其表，「看看中國的激烈反應就知道了」。

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