南韓也跟進施打「第3劑」！率先開放高齡、醫護人員施打：疫苗充足

▲南韓研擬針對高齡、醫院從事人員等高風險族群施打第3劑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠疫情在中秋節（秋夕，추석）連假後急遽升溫，隨著疫苗供貨量穩定，為了加快腳步完成全國疫苗接種，南韓政府研擬從10月初起縮短2劑的施打間隔，除了將疫苗施打對象擴大至孕婦與12至17歲青少年，還宣布針對高齡與醫療從事人員開放施打「加強針」第3劑，詳細具體計畫將於明（27）日頒布。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓國務總理李金富謙今（26）日下午在新冠中央災難安全對策本部會議時表示，觀察近2周的新增病例，有高達85.5%的確診者為未接種者、或是只施打過1劑疫苗，這顯示出新冠疫苗對於防堵疫情擴散仍有效果，因此未來政府將加快腳步提高2劑疫苗的覆蓋率。

金富謙表示，「（南韓）政府從10月起將縮短2劑疫苗的施打間隔，將接種對象擴大開放至青少年、孕婦，並即將展開針對60歲以上高齡人士、醫療院所從事人員等高風險族群進行『追加接種』，即所謂的『加強針』（第3劑）。」

金富謙強調，尤其此次將接種對象開放至12至17歲青少年族群，為了減免學生家長對於副作用的擔憂，疾病管理廳將與各級教育單位積極合作，努力說明接種疫苗的相關資訊，建立起針對異常副作用時的應對體制。

金富謙表示，以上內容為今年第4季的全國疫苗接種計畫，具體細節將由疾病管理廳於27日發佈，「疫苗供貨量已充足，若民眾信賴政府，每一位都積極參與疫苗接種，相信很快就能擺脫病毒威脅，恢復自由。」

據悉，南韓政府目前正研擬轉換現行防疫體制，改為「與病毒共存」（With Corona），聚焦降低住院、死亡率，時間點位於全國8成以上的成人施打完2劑疫苗，最快10月底可逐步恢復疫情前的日常生活。

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