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北京環球爆「員工偷拍女客裙底」　園方竟用「免費遊玩一次」補償

▲▼北京環球爆「員工偷拍遊客裙底」　園方竟用「免費遊玩一次」補償。（圖／翻攝微博）

▲偷拍男被其他遊客抓住。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京環球影城20日盛大開幕，但營業才不到一周竟就傳出男員工偷拍女遊客裙底的醜聞！一名女遊客25日上網發文指出，她23日與朋友一起在影城遊玩，被一名環球影城的男員工掀裙、偷拍裙底，但園方沒有積極處理事件，還想用「免費遊玩一次」作為補償，令人難以接受。

女遊客提到，事發當時為晚間6時，她與朋友在園區內觀看花車巡遊，有一名穿著帽T的男子從後方偷偷接近，掀了她的裙子，還用手機偷拍裙底，被她的朋友發現。

女遊客表示，男子被抓包以後，立刻想逃離現場，但被一旁的其他遊客抓住，之後由警方帶走。調查期間，北京環球影城不積極配合，拒絕派人赴警局處理，直到警方從男子的身上搜出環球影城的工作證之後，園方才改變態度。

▼北京環球影城20日才盛大開幕。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021.9.20北京環球影城開幕 。（圖／記者任以芳攝、）

女遊客說，事後，北京環球影城提出讓她「免費遊玩一次」作為補償，但她已經不想再去環球影城，只希望對方能夠回應偷拍的男子是不是員工，並公開道歉。

北京環球影城直到26日下午才公開回應此事，稱對事件非常震驚和憤怒，「對於遊客在此過程中的遭遇，我們表示深深的歉意，並將盡最大努力為其提供後續幫助。」

北京環球影城還說，保護遊客的安全和隱私始終是重中之重，任何時候此類行為都是不能容忍的，它不僅違反了相關的法律法規，也嚴重違背了公司的文化和價值觀，「我們已做出即刻終止與該涉事員工勞動合同的決定，立即予以辭退。我們堅決支持警方相關的處理決定，並成立專項工作小組，積極配合相關調查工作。」

北京環球影城強調，「我們再次向遭遇此事的遊客表示誠摯的歉意，並將引以為戒，積極強化園區安保及運營工作，堅決防止類似事件發生，確保每一位遊客在北京環球度假區擁有安全的體驗。」

▲▼ 2021.9.20北京環球影城開幕 。（圖／記者任以芳攝、）

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