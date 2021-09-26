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女網紅挑戰「禁洗髮精100天」超狂對比照曝光　網驚：怎麼辦到的？

▲▼女網紅挑戰100不用洗髮精洗頭。（圖／翻攝TikTok@emma__sky、ig@__emma__sky__）▲女網紅艾瑪挑戰100不用洗髮精洗頭。（圖／翻攝TikTok@emma__sky）

記者吳美依／綜合報導

外國女網紅艾瑪（Emma）挑戰100天不用洗髮精洗頭，並且每天拍攝照片記錄，分享至TikTok，她終於堅持至100天時，頭髮竟一點也不油膩，捲髮弧度還非常漂亮。許多網友都感到非常訝異，紛紛留言，「妳到底是怎麼辦到的？」

艾瑪時常分享影片，更新頭髮最新狀況，她po出第1天和第100天對比照，但除了頭髮變長以及最近去海邊吹風而顯得較為乾枯以外，兩者幾乎沒有差別。

網友紛紛讚嘆，「我是直髮，而且一整天下來就整個油掉了」、「妳怎麼可以讓頭髮那麼捲又好看？我也是捲髮，但是又雜又亂」、「我沒有一天頭髮不油的」。

▲▼女網紅挑戰100不用洗髮精洗頭。（圖／翻攝TikTok@emma__sky、ig@__emma__sky__）

▲女網紅表示，她平常都綁辮子睡覺維持捲度。（圖／翻攝TikTok@emma__sky、ig@__emma__sky__）

一名網友受到艾瑪啟發後，也開始不用洗髮產品，目前長達2周，而髮質狀況卻達到史上最佳。另一些人則非常好奇，如果不使用任何洗髮產品，聞起來會是什麼味道，或者如何避免頭皮發癢。

艾瑪感動地說，她根本沒想過那麼多人願意觀看自己的影片，「我們成功了，真的非常感謝大家。這是最瘋狂的一件事情，但你們讓它變得如此有趣」。她也透露自己保持頭髮捲度的秘訣，「我都綁辮子睡覺！」

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