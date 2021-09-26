19歲女大生解放雪乳！當女優「3個月賺百萬」被逮捕　泰網怒了

▲蘇甘雅在OnlyFans開設平台，在過去3個月大賺近100萬泰銖。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國19歲法律系女學生蘇甘雅（Sukanya）是成人訂閱網站「OnlyFans」創作者，過去3個月賺了將近100萬泰銖（約新台幣89.2萬元）。然而20日晚間，她與20歲男友在曼谷一間旅館突然被警方逮捕，理由是製作傳播淫穢內容，引爆部分網友強烈不滿。

綜合Thai Enquirer、椰子網曼谷等外媒報導，蘇甘雅在OnlyFans平台上的用戶帳號為「Kai Nao」，喜歡替自己拍攝性感照，並照片及影片分享至推特上，甚至希望利用自身所接受的法律教育來推廣性工作，讓相關產業能被社會接受。

▲蘇甘雅先前是OnlyFans平台創作者。（圖／翻攝自推特）

此外，蘇甘雅近期透過TouTube頻道分享在OnlyFans分享創作內容及賺錢撇步，並透露在過去3個月期間，已經大賺將近100萬泰銖。然而這引來官員的注意，警方17日傳喚蘇甘雅要求說明參與OnlyFans平台的情況，到了20日晚間，蘇甘雅與她的20歲男友在曼谷一間旅館被逮捕。

警方認定，蘇甘雅與她男友如今被控以商業目的在網路散播情色內容，涉嫌說服他人進行不當性行為，一旦罪名成立，將面臨最重3年監禁及6萬泰銖罰款（約新台幣5.3萬元），甚至可能違反電腦犯罪法（Computer Crime Act）。現已知蘇甘雅被逮捕之前，宣布不再經營OnlyFans平台，且推特帳號也已經停用。

▲蘇甘雅現年19歲，是法律系學生。（圖／翻攝自YouTube）

只不過，蘇甘雅被逮捕的消息傳出後，引發大批泰國網友不滿，痛批警方只是覬覦這對情侶所賺取錢，想要分一杯羹，「請問泰國公民能從中受益嗎？他們只是在OnlyFans發布情色內容，沒有殺害任何人，請問其他性侵案呢？警察抓到性侵犯了嗎？」、「我的國家把拍攝性愛視為犯罪，但那些貪汙、謀殺未遂的人卻可以逍遙法外。」

另個關注點是，蘇甘雅與她男友最初被拒絕保釋，但在泰國即便是殺人犯、性侵孩童者大多都能獲得保釋，再度引爆撻伐聲浪，事後警方態度才漸趨軟化並同意保釋，前提是這對情侶未來不得再犯。不過，警方現已表示，接下來將與OnlyFans合作，關閉含有情色內容的泰國帳戶，而部分泰國OnlyFans創作者也正在接受調查，未來可能面臨官司。

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