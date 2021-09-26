連假後南韓疫情急升溫！總理驚曝「與病毒共存」：最快年底前脫口罩

▲南韓疫情在中秋連假後急遽升溫，首爾車站外的篩檢站擠滿排隊人群。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓在經過連續5天的中秋節（秋夕，추석）連假後，由於Delta變種株成為主宰新冠疫情的病毒，加上全國人口返鄉等大規模移動與家庭群聚，造成疫情急遽升溫，光是昨（25）日便通報3273起新增病例，連續2天破疫情以來的紀錄。然而國務總理金富謙卻表示，10月底前可望逐漸恢復日常生活，最快年底前可脫下口罩。

根據《韓聯社》報導，截至26日0時為止，南韓今（26）日上午9時30分共通報2771起新增病例，為去年1月開始爆發疫情以來的第2高紀錄。其中，境內感染為2735例、境外移入為36例，重症患者為320人，同時新增9例死亡。目前南韓共累計30萬1172例確診、2450例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增2014例（首爾占923例、京畿道占922例、仁川占169例），佔總體比率為73.6%（非首都圈則為26.4%）；大邱新增143例；慶尚北道新增85例；忠清南道新增74例；慶尚南道新增72例；大田新增53例；忠清北道新增49例；江原道、全羅北道各新增47例；釜山新增46例；光州新增39例；蔚山新增27例等。

先前南韓政府便傳出將視疫苗接種情況，在引進新冠口服藥物後，逐步轉換現行防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），主要聚焦在降低住院、死亡率，且有可能不再每日登記通報新增病例。根據韓媒《紐西斯通訊社》，金富謙26日上午在與全國各地電台展開特別對談時，提及到年底前南韓政府初步的防疫規劃。

▲國務總理金富謙預估，10月底後將可逐步分階段恢復日常生活。（圖／路透社）

金富謙表示，「等到10月底，全國完成2劑疫苗接種的國民將占總人口7成、占18歲以上族群的8成，屆時將分階段逐步恢復日常生活。至於是否能脫下口罩，雖然我無法以專家身份隨意評斷，不過只要等到從美國引進口服新冠治療藥物，人類在與疫病的對抗站上風時，應該就可以回到過去的日常生活。」

不過報導也指出，包括疾病管理廳長鄭銀敬等專家都表示不太樂觀，目前仍不是疫情的最高峰，未來2周內新增病例數隨時可能飆破4、5千，加上10月初又有開天節（개천절）、韓文節（한글날）等公休連假，估計短期內疫情無法回溫。

據悉，南韓政府目前正與美國默克藥廠（默沙東，Merck）積極洽談新冠口服藥物的採購計畫，外傳一顆至少定價700美元，其實要價不斐，最快今年10月前可通過美國食藥局（FDA）緊急授權。

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