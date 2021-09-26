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恐怖公車噩夢！光頭噁大叔「伸舌狂舔」少女長髮　拿一撮猥褻把玩

▲▼新加坡一名變態中年大叔騷擾女乘客。（圖／翻攝自Instagram@sgfollowsall）

▲新加坡一名變態中年大叔騷擾女乘客。（圖／翻攝自Instagram@sgfollowsall）

記者羅翊宬／綜合報導

女性在搭乘公車、地鐵時，可能會遭遇被其他乘客刻意性騷擾，一般而言根本防不勝防。日前，一名來自新加坡的網友就在社群平台Instagram分享一段影片，其中一名長髮及肩的女子慘遭後座的光頭變態大叔騷擾，頭髮被對方輕撫把玩，甚至還伸出舌頭輕舔。

綜合外媒報導，該段影片的拍攝地點為新加坡勿洛地區（Bedok）的69號公車上，當時公車正朝著勿洛巴士轉乘站（Bedok Interchange）的方向一路駛去，在短短的27秒鐘影片中，可以清楚看到露出猥褻表情、戴著黑色粗框眼鏡的變態光頭大叔，正在興奮地把玩前做不認識女乘客的長髮。

只見坐在公車上層左側靠窗位置的變態光頭大叔，像是被邪靈附身般，躲在後方靜悄悄、緩緩地用手指挑起女乘客的頭髮，見對方還未及時反應，更加大動作，伸出舌頭，把女子的頭髮放進嘴巴輕舔，這時女乘客才感覺到不對勁，立即伸手撥亂自己的頭髮。

上傳該段影片的網友事後在貼文中補充描述細節，當時影片拍攝者問莫名其妙遭到騷擾的女乘客，認不認識後座的變態光頭猥褻大叔，女子驚魂未定地表示，根本就不認識對方。

該支影片上傳Instagram後，短短2天內吸引超過5.5萬名網友觀看，網友紛紛留言，「公車路線編號為69不是沒有原因的」、「真不虧是69號公車」、「他好像沒戴口罩耶」、「實在無法理解怎麼會有人失去理智到做出那麼瘋狂的事」、「把酒精拿在手上，然後賞他一巴掌」、「光頭大叔一定是嚮往重新長回頭髮，導致他去吸別人的頭髮，希望獲得神奇力量」

事後，影片上傳者也留言表示，拍攝該段影片的人應該是一名白沙中學（Pasir Ris sec）的學生。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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