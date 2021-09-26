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再添5友邦在聯合國挺台！盛讚「民主台灣」經濟奇蹟：不應被孤立

文／中央社記者尹俊傑紐約25日專電

第76屆聯大總辯論第5天，友邦聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森、海地、吐瓦魯接力發聲挺台參與聯合國體系，教廷則依往例未提台灣。本屆已有12友邦替台灣發聲，追平去年總數。

▲聖露西亞總理皮耶14分54秒處提及台灣。

7月就任的聖露西亞總理皮耶（Philip Joseph Pierre）透過預錄影片說，聖露西亞是少數仍與「台灣共和國」（Republic of Taiwan）政府維持正式關係的國家之一，持續替台灣推動獲接納為國際決策過程正當參與者的目標發聲。

▲史瓦帝尼總理克利奧帕斯19分42秒起提及台灣。

同樣於7月就任的史瓦帝尼總理克利奧帕斯（Cleopas Sipho Dlamini）透過預錄影片發言22分鐘，結尾用2分多鐘為台灣抱不平，是本屆聯合國大會總辯論友邦替台灣執言最長篇幅之一。

他說，聯合國持續排除中華民國（台灣），台灣公民在理應為國際公民服務的體系中遭歧視，嚴重違背聯合國憲章不可動搖的原則。自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來，台灣與聯合國會員國團結一心，為實現今年聯大主題做出重大貢獻。

本屆聯大主題為「透過希望打造韌性」，探討自COVID-19復甦、永續重建、順應地球需求、尊重人民權利及振興聯合國。

克利奧帕斯表示，史瓦帝尼再次敦促聯合國考慮讓台灣有意義參與，特別是世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），「接納台灣後，我們希望聯合國能實現其目標，平等地為所有會員國利益服務」。

他說，2030年實現聯合國永續發展目標（SDGs）之路因疫情而受阻，台灣秉持「不遺漏任何人」原則，和超過80國分享防疫專業知識與經驗，協助40國在資通訊、農業、教育及衛生領域取得進展。台灣今年持續以醫療專家和防護裝備形式向史瓦帝尼衛生部門提供醫療援助，展現「台灣可以幫忙，也正在伸出援手」。

克利奧帕斯說：「有鑑於此，我們呼籲肯定台灣為全球福祉所做的努力。最後，史瓦帝尼王國可以證明台灣是不可或缺的夥伴，如獲得機會，台灣將在這個國際組織中發揮有意義的作用。」

▲聖文森總理龔薩福9分31秒起提及台灣。

隨後發言的聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）同聲呼籲停止排除台灣有意義參與聯合國及其機構。

龔薩福透過預錄影片說，世界肯定會受益於將台灣納入世界衛生大會（WHA）、UNFCCC、ICAO及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織，各方齊心協力，才能在衛生、氣候變遷、民航、打擊犯罪等國際事務上實現協調一致的多邊合作。

他表示，台灣是輝煌中華文明相對小卻正統的政治符號，經濟奇蹟令人驚豔，民主蓬勃發展，有權要求有意義參與相關國際機構，「新時代需要新的解決辦法，而非充滿霸權意識的老派回應」。

▲海地總理亨利22分40秒起提及台灣。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）7月遇刺身亡後暫代職務的總理享利（Ariel Henry）透過預錄影片以法語發言，懇請聯合國會員國考慮中華民國（台灣）志向，並說台灣希望且有能力在聯合國尋求維護國際和平與安全、促進各國合作與發展的各項倡議中發揮不可忽視的作用。

▲吐瓦魯總理拿塔諾11分54秒起提及台灣。

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）呼籲承認台灣人民進入聯合國場所的權利。他說，建立聯合國體系是為服務全民公共利益，暢行無阻進入這個國際大家庭應該是所有人的權利，而非某些人的特權。

拿塔諾透過預錄影片說：「最令人遺憾的是見到台灣人民因聯合國不承認世界幾乎所有國家都接受的中華民國（台灣）護照，而進不了聯合國場所參訪、與會的不公正現象。同樣地，台灣媒體與記者也無法取得採訪聯合國會議與活動的記者證。」

他表示，聯合國公民空間與新聞自由遭受限制，令人憂心；個人能否進入聯合國場所取決於國籍，而非維安理由，也是不合理的。允許台灣護照持有人進入聯合國場所，是讓台灣及其人民有意義參與聯合國體系至為重要的一步。

教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）透過預錄影片發言，循往年做法通篇未提台灣。

本屆聯大總辯論展開5天來，14友邦已發言。其中，帛琉、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、巴拉圭、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森、海地、吐瓦魯替台灣仗義執言，宏都拉斯、教廷循往例未替台灣發聲。

根據聯大議程，明天總辯論休會，友邦尼加拉瓜預定27日總辯論最後一天發言。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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