「爆血屍體」高掛廣場影片曝！　塔利班擊斃4名綁匪：這就是下場

塔利班掌權後正在一步步恢復嚴刑峻法,當局25日表示他們已經開槍射死4名綁匪嫌疑犯,並將屍首吊掛在阿富汗北方城市赫拉特(Herat)的一處廣場上示眾。事發前一天塔利班官方才表示,將會重新啟用重法,包括處決和剁手等,並指出以剁手處罰小偷是必要的。

根據BBC報導,塔利班官方表示,4名綁匪在赫拉特城綁架一名商人和他的兒子,當局在槍戰中成功擊斃4人並解救被害者,一名塔利班戰士及一名平民在槍戰中受傷。目前綁匪身分仍未明,但社群網路上的影片可見,一輛皮卡車載運著多具血淋淋的屍體,並用起重機將其中一具屍體吊掛懸空;另一支影片則顯示,被吊掛的男性屍體脖子上,掛著「綁匪的下場」的掛牌,明顯是要達到殺雞儆猴的作用。

