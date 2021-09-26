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孟晚舟返國哽咽發言：習近平把我的事掛在心上

▲▼華為財務長孟晚舟。（圖／路透社）

▲華為財務長孟晚舟返抵中國深圳。（圖／路透社）

文／中央社台北25日電

華為財務長孟晚舟今晚搭機返抵深圳。她身穿一襲中國紅的洋裝步下飛機後哽咽說，「我終於回家了」。孟晚舟除了感謝黨和政府的關懷，還提到中國國家主席習近平「把我的事掛在心上」。

孟晚舟並強調：「我們堅決擁護以習主席為核心的黨中央，忠於自己的國家，熱愛自己的事業。在政府的管理規則下，努力發展好企業，為國家、為社會多做貢獻。」

據官媒央視新聞、新華社直播，在加拿大被扣留1028天後，孟晚舟搭乘的中國政府包機25日晚上9時51分降落在深圳寶安國際機場。中國駐加拿大大使叢培武親自陪同她返國。

經過檢疫人員登機查驗後，晚上10時12分，孟晚舟身穿一襲中國紅的洋裝步下飛機。前來現場迎接的各界人士揮舞著五星紅旗，齊呼「歡迎回家」，工作人員向她獻上玫瑰花。

孟晚舟接著發表感言，她哽咽說：「我終於回家了」。經過1000多天的煎熬，終於回到祖國的懷抱。「雙腳落地的那一刻，家鄉的溫度讓我心潮澎湃，難以言表。祖國我回來了！」

孟晚舟說，感謝偉大的祖國和人民，感謝黨和政府的關懷。作為一名「普通的中國公民」，遭遇這樣的困境，滯留異國他鄉3年，無時不刻不敢受到黨、祖國、人民的關愛與溫暖，「習主席關心我們每一個公民的安危，同樣，也把我的事情掛在心上，讓我深受感動。」

她說，回首這3年，個人命運、企業命運和國家命運是十指相連。「祖國是我們最堅強的後盾，只有祖國的繁榮昌盛，企業才能穩定發展，人民才能幸福安康。」

孟晚舟說，作為一名普通的中國人，她以祖國為傲；作為一個奮鬥的華為人，她以華為為傲。「艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成」，「所有的挫折與困難，感激與感動，堅守與擔當，都將當作我們前進的動力和拚搏的勇氣。」

孟晚舟還強調：「我們堅決擁護以習主席為核心的黨中央，終於自己的國家，熱愛自己的事業。在政府的管理規則下，努力發展好企業，為國家、社會多做貢獻。」

她還說：「有五星紅旗的地方就有信念的燈塔，如果信念有顏色，那一定是中國紅。」

據深圳特區報報導，由於COVID-19疫情，孟晚舟回到深圳後，將按照目前的14+7入境隔離政策，集中隔離14天後，再加7天不限制外出的社區管理，才能重回公眾視野。

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