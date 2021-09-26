印度學者：四方安全對話聲明　實質納入台海局勢

▲美、日、印、澳4國元首在美國華府召開QUAD實體峰會，聯合聲明內容實質納入台海局勢。（圖／路透社）



中央社記者林行健新德里25日專電

「四方安全對話」領袖峰會落幕，印度東亞議題專家謝鋼分析，會後聯合聲明未明確提及中國與台灣，但文中透露出對中國擴張行為的關切，同時藉由點名東海與南海，實際上把台灣海峽局勢納入。

美日澳印「四方安全對話」（Quad）領袖峰會24日在白宮舉行，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相菅義偉、印度總理莫迪（Narendra Modi）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）親自出席。

外界普遍認為這場峰會就是針對在印太地區積極擴張的中國，但會後聯合聲明卻頗為含蓄，全文對中國隻字未提，也未談到台海安全，而是聚焦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、氣候變遷、供應鏈、潔淨能源與太空領域等合作，敏感議題則由「強化印太地區安全繁榮」之類的辭令帶過。

對此，印度尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）接受中央社記者訪問時表示，聯合聲明確實有較多篇幅著墨於科技、疫苗、基礎建設等議題，但仍然脫離不了中國。

謝鋼說，眾所皆知，4國領袖之所以要會面，就是出於對中國近年來負面行為的擔憂，包括在台灣週遭、南海、釣魚台海域以及印度與中國邊境的軍事威脅，以及對澳洲的貿易制裁。

▲四方會談的聯合聲明，明顯針對中國一帶一路倡議。（圖／CFP）



他補充，聯合聲明中要求「所有債主國依國際法規及標準」放貸、讓基礎建設「重建得更好」等字句，明顯也是針對導致許多國家陷入債務困境的中國「一帶一路」倡議。

謝鋼並說，在疫情方面，聯合聲明中則是提到以「基因體學監控」作為對抗病毒從中國擴散的措施。

有關台灣海峽安全局勢，雖然聯合聲明同樣隻字未提，但謝鋼認為，4國領袖不可能對此漠不關心。

謝鋼指出，聯合聲明在第1段就提到「區域安全已更趨複雜，個別或整體地考驗著各國」，第2段也提到Quad成員國將「不畏強權的秩序」，加強印太地區與其他地區的安全與繁榮。

他說，聯合聲明中提到的東海與南海安全局勢，其實已把台灣海峽帶入了整體情境。

謝鋼說：「基於議題的敏感性，4國領袖不願公開說出會針對台灣海峽的安全採取哪些行動，但這些其實都已眾所皆知，例如美國對台軍售、軍艦不時通過台灣海峽以及在南海執行自由航行任務等。」

他說，基於北京在許多方面可做的威嚇，印度、日本和澳洲並不願公開抨擊中國，近年來基本上都還是由美國帶頭質疑中國的行為。

謝鋼補充，從印度的觀點來看，Quad帶來經濟與科技 發展的新機會，加上這個機制也開始擴及關鍵技術和海事議題，這對印度更加有利，特別是在中國藉由一帶一路侵蝕克什米爾主權之際。

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