2加國公民結束1019天拘留「抵達加拿大」！總理親自到場接機

▲ 2名加拿大公民被中國政府拘留逾千日獲釋,當地時間25日清晨抵達加拿大。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

中國華為財務長孟晚舟獲釋登機返回中國的消息傳出後,被中國拘留的加拿大商人史佩弗(Michael Spavor)、外交官康明凱(Michael Kovrig)也獲釋搭上返回加拿大的班機,並在稍早抵達加拿大卡加立(Calgary)國際機場,加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)也親自到場接機。

隨著加拿大法官下令終結對孟晚舟的引渡程序,解除保釋條件將她釋放,杜魯道25日也證實,史佩弗與康明凱已獲釋。2人在25日清晨抵達位於亞伯達省(Alberta)的卡加立國際機場,杜魯道也到場迎接,結束在中國超過1000天的拘留。

BREAKING – Prime Minister Justin Trudeau says Michael Kovrig and Micheal Spavor are on a plane back to Canada right now. After a 1000+ days in a Chinese prison, the two Michaels are on their way back home #cdnpoli https://t.co/0RD39Rv075 pic.twitter.com/mQw0h1xTqC