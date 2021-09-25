路透社：溫和的朱立倫「領導台灣反對黨」　承諾與中國重啟對話

▲《路透社》報導溫和有禮的朱立倫，領導台灣最大在野黨。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

國際媒體《路透社》報導台灣最大在野黨國民黨主席的選舉結果，以溫和有禮 （urbane）一詞形容朱立倫的人格特質，並且強調他承諾當選主席之後，將會重啟與中國的對話，重新建立兩岸的溝通交流平台。

《路透社》報導指出，現年60歲的朱立倫在選舉中，擊敗了現任主席江啟臣以及其他2名競爭者，國民黨在去年台灣的總統大選中，未能擺脫現任執政黨民進黨的指責，被認為投給他們只不過是投給中國的一票。

朱立倫在勝選後發表的演說表示，在涉及對中國政策時，國民黨絕對不會成為「小民進黨」（小綠），將會重建兩岸的交流平台與溝通管道。

《路透社》分析，國民黨統治中國直到 1949 年內戰輸給共產黨後逃往台灣，它傳統上傾向於與北京保持密切聯繫，這樣的主張使其與多數台灣人越來越不和。

▲《路透社》認為江啟臣擔任主席任內，被北京懷疑沒有充分承認一中的主張 。（圖／記者李毓康攝）



《路透社》指出，在江啟臣擔任主席的17個月，國民黨高層與共產黨高層的交流也陷入僵局，並且加大對台壓力，北京甚至懷疑國民黨沒有充分承認一個中國的主張。

朱立倫在2015年時，曾經在北京會見習近平，當時他承諾兩岸同屬一中，但雙方對於一中的定義有不同的見解。

《路透社》指出，溫和有禮、受過美國教育的朱立倫，在2015年曾經擔任國民黨主席，直到2016年被現任總統蔡英文擊敗，才辭去黨主席職務。

國民黨在去年選舉失敗後對其方向仍存在嚴重分歧，朱立倫承諾在他的領導下「前所未有的團結」。

台灣明年將舉行市長選舉，雖然主要關注地方議題，但這將是 2024 年總統大選前的重要布局。

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