老師教網課從來不開鏡頭　某次誤按卻讓學生全嚇呆！網見畫面淚崩

記者葉睿涵／編譯

受新冠疫情影響，有不少學校都改為遠距上課。同樣採取線上教學的印尼加查馬達大學（UGM），有一名教授總在教課時將電腦的鏡頭關上，因此學生從來沒見過他的臉，沒想到教授有天不小心誤按鏡頭現出自己的真面目後，居然讓學生們都驚呆了。

據Tribun News報導，這位名為艾迪（Edi Prasetyo Nurgroho）的教授，教的是商業與經營相關的課程。自疫情以來，他從未在網課中打開電腦鏡頭，因此學生們在課程中只能聽見他授課的聲音，從未見過教授的臉。

沒想到有一天，艾迪在課程中誤開鏡頭，意外讓他的臉曝光，但眼前的畫面也讓學生們都驚呆了。原來艾迪罹患了非常嚴重的腎病，他每週都必須到醫院去做血液透析，因此他在教課時，必須插管吸氧，才能好好教課。

▲教授即使插著吸氧管也認真地為學生們講課。（圖／翻攝自TikTok／@eccediary）

不過，為了避免分散學生的注意力，他決定關掉鏡頭，讓學生們專注於課業。即使身體的狀況讓他在教學中非常辛苦，但他還是非常認真地講課，也不時耐心地回答學生們的提問，因此學生們在見到老師插著吸氧管還依舊盡心盡力地教課，都不禁淚流滿面，深表感動。

其中一名女學生@eccediary將教授的故事拍成短片，並上傳到TikTok。這名女學生表示，「老師從未向我們抱怨他的身體狀況，一直盡最大的努力教課，但有著健康體魄的我們卻沒有努力學習。」

影片在網路曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，許多網友紛紛在留言寫道，「為了不影響學生學習而隱瞞自己的身體狀況，堅持上課，他一定是個負責任的好老師」、「謝謝老師對教育的貢獻」、「希望學生們能好好珍惜老師，也希望老師身體健康」。

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