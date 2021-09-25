她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」　網見奶油用量嚇壞：動脈要阻塞了

記者張寧倢／編譯

國外TikTok網紅露易絲（Tammy Louise）月前上傳一部影片聲稱，她要揭秘餐廳都是怎樣煎出美味的牛排，卻引發萬名網友熱議。在影片中，露易絲將牛排正反兩面都裹上整條奶油，稍加調味之後下鍋，沒想到翻面之後，她又加了第3條奶油，認為這樣才能煎出「世上最棒」的牛排。

▲網紅露易絲聲稱影片揭露餐廳如何煎出美味牛排，但網友被奶油的用量嚇壞了。（圖／翻攝自TikTok／tammylouiseee，下同）

根據《鏡報》報導，露易絲經常在透過TikTok影片分享有趣、特殊的食譜，然而，她最近上傳的一部影片中聲稱要揭露餐廳「不願意外流」的煎牛排祕訣，首先她將一條奶油裹在牛排表面，接著把肉翻面，再拿第2條奶油裹上牛排的背面，過程中還提醒觀眾，奶油一定要塗滿各個角落。最後她灑上墨西哥玉米捲餅（Taco）調味粉，用小火稍微熱鍋後，放入牛排。

影片中可看見牛排一下鍋，幾乎立刻融出一攤黃色奶油，在另一面灑上調味粉後，露易絲加入些許洋蔥，再將牛排翻面，調升火力。沒想到，這時她又加入第3條奶油，負責掌鏡的朋友問道，「奶油會滲進肉裡嗎？」露易絲回答，奶油會讓牛排變得更加柔嫩、美味。不久後牛排上桌，她們也親口品嚐了所謂最棒的牛排。

影片至今超過350萬點閱、9.1萬人按讚、9千多人留言，不過比起好不好吃，許多觀眾看完更關心自己的健康。有人說，「餐廳不會浪費那麼多奶油。」另一名聲稱自己在餐廳工作的網友則留言，「大夥們，我要澄清一下，我們店不會這樣做。」還有人寫道，「光用看的我就覺得動脈阻塞。」但也有網友感謝露易絲的影片並且認為牛排看起來的確很美味。

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