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德國大選26日投票　6主要政黨對外政策一次看

▲▼ 德國總理梅克爾。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾。（圖／路透）

文／中央社柏林25日綜合外電報導

德國將於26日舉行國會大選，決定梅克爾結束16年總理執政生涯後繼任總理誰屬，6個主要參選政黨的對外政策將是國際關注焦點。

德國第二電視台（ZDF）在23日選前3天所做民調顯示各黨支持度拉近，但因沒有一個黨的支持率超過3成，幾篤定選後必然出現聯合政府，且會有一段漫長的組閣談判過程。

民調顯示社民黨（SPD）以25%領先，梅克爾所屬基民/基社聯盟（CDU/CSU）23%緊追其後，綠黨16.5%居第3，親商的自由民主黨（FDP）11%、極右的德國另類選擇黨（AfD）10%、極左的左派黨（Die Linke）6%。

根據德國之聲（DW）整理各政黨政見，6主要政黨的外交與安全政策如下：

● 基民/基社聯盟

基民/基社聯盟支持德國在國際事務扮演領導角色，也支持德國軍隊從事更多海外任務。他們希望與盟邦一起關注貿易、氣候政策、打擊組織犯罪和恐怖主義，視中國日增的影響力為挑戰，俄羅斯則為潛在軍事威脅。

基民/基社聯盟的總理候選人拉謝特（Armin Laschet）支持延續梅克爾的中國政策，認為德國必須繼續當好中國的「可靠夥伴」。

● 社民黨

社民黨的政見裡將「對外安全」給予廣泛定義，包括應對氣候變化和促進公平貿易。

社民黨希望將1/3的發展援助（國民所得的0.2%）留給最需要的開發中國家。社民黨主張組建歐洲軍隊，承擔北約任務，在俄羅斯問題上的用語也比基民/基社聯盟緩和，稱「歐洲可擁有和平，毋庸處處針對俄國」。

中國政策上，社民黨譴責北京侵犯人權作為，但也強調在氣候變化等領域與中國合作的必要性。

社民黨總理候選人、現任副總理兼財長蕭茲（Olaf Scholz）在電視辯論裡沒有直接談及中國議題，只是強調在外交戰略方面需要一個強大、自主的歐洲。

● 綠黨

綠黨希望將核武器移出德國領土，且儘管批評國防支出應佔國內生產總值（GDP）2%的目標，仍對北約表達支持。綠黨的外交政策主張更直接批評中國和俄羅斯侵犯人權，還主張一半的對外談判應由女性負責。

綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）抨擊梅克爾政府對專制政權過於軟弱，導致中、俄坐大，呼籲歐盟應有一致的中國政策，「這樣就不會彼此出現扞格」。她還主張與北京往來應「對話與強硬」兼具。

● 自由民主黨

自由民主黨希望將GDP的3%用於國際安全，包括對外援助和外交，對俄、中持批評態度並希望就跨大西洋的數據流量安全展開談判。他們主張若同性戀、跨性人士權利受損，就應取消援助當地。

黨魁林德納（Christian Lindner）贊同對中強硬，認為德國自顧自力推「中歐投資協定」卻無視歐洲盟友感受，德國經濟需擺脫對中國的依賴，為此應和亞洲其他國家及南美國家簽署協議。

● 德國另類選擇黨

德國另類選擇黨表示，他們「暫且」支持北約、歐洲安全暨合作組織（OSCE）這類國際組織，但認為這兩者都威脅到「人民自決」。他們希望將北約的任務區域限縮於各成員國境內，另以新組織取代歐盟。

德國另類選擇黨也對綠黨強硬的抗中立場提出警告。黨內曾在中國工作多年的國會議員候選人韋德爾（Alice Weidel）在電視辯論時說，德國需和中國保持良好、緩和的關係，「尤其與中國，因為實在是太重要了」。

● 左派黨

左派黨希望解散北約，並讓德軍退出所有海外任務，也要終止武器出口。他們原先力倡與俄、中合作，但近期已放緩相關議題的用語，因為擔心不利組閣時與他黨的談判。

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