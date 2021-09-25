網紅爆笑模仿LALISA！鄉村版MV還原度超高　網見2亮點笑翻：太搶戲

記者葉睿涵／綜合報導

南韓女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa日前發布個人首張單曲專輯《LALISA》，並在同名主打歌的MV中，秀出多種亮麗造型與極具個人特色的舞蹈，瞬間吸引大批網友模仿。泰國男網紅佩特帕馬納（Petepamana）也在15日跟風推出舞蹈cover影片，模仿Lisa穿泰國傳統服裝跳舞，但搞笑的風格卻讓不少網友笑翻。

▲泰國網紅佩特帕馬納模仿LALISA的舞蹈，下同。（圖／翻攝自Facebook／Petepamana）

綜合外媒報導，在這段約莫30秒的影片中，佩特帕馬納扮成女裝，穿上2件激似Lisa造型的泰國傳統服裝，模仿Lisa在MV後半段極具泰國風情的舞蹈。佩特帕馬納的服裝、髮型和舞蹈都模仿得非常到位，不過他的舞姿卻充滿搞笑的氣息，讓不少網友笑翻。

影片在網路曝光後，不少網友紛紛留言稱讚佩特帕馬納的造型十分用心、嫵媚的舞姿還原度很高，但也有人開玩笑地表示，他的小鬍子和炸開的腋毛實在太搶戲了，完全模糊了舞蹈的焦點。佩特帕馬納還在影片中加碼了一段MV沒有的橋段，在河邊跳舞後就直接跳下水，讓網友笑稱，他為了拍片也太拼命了。

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