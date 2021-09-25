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17歲少女倒垃圾突失蹤　慘遭3村民拖進樹林性侵！輪流洩慾完丟包

▲ 17歲少女遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲ 17歲少女遭3人輪流性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度性侵案層出不窮，北方邦又傳出一起恐怖事件。一名未成年少女出門到家附近倒垃圾，竟遭同村的三名青年持槍綁架。他們將少女強拉進樹林後集體性侵，完事後逃跑，至今仍未落網。

根據《Times Now》，這起事件發生於北方邦姆扎費爾那加縣，穆扎法爾納加爾市（Muzaffarnagar）三名青年被控於22日綁架並性侵一名17歲少女，嫌犯與受害者都是同村的居民，彼此互相認識。少女的父親報警後，警方立案調查，展開追捕。

少女父親指控，三名嫌犯中包括一對分別為17及16歲的兄弟，22日在他17歲的女兒外出倒垃圾時持槍綁架她，接著合力將她拖進樹林，集體性侵後逃逸。

警方根據刑法，將三名嫌犯依輪流性侵罪嫌立案，展開調查。但根據《印度時報》，警方多次突襲逮人都沒有成功。當地警官卡波萬（Anil Kaprwan）說明，調查正在進行中，將根據結果採取進一步行動。

事實上，北方邦幾周前才發生一起類似案件，一名17歲少女正在田裡小便，沒想到遭友人的兄弟綁架。男子在姐姐的幫助下擄走少女，性侵得逞。少女返家後向家人說出可怕經歷，家人馬上報警，嫌犯現已被捕。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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