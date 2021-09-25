美稱孟晚舟認了誤導銀行　律師強調未認罪：期待明年完全撤銷指控

▲孟晚舟與美國司法部達成暫緩起訴協議後被釋放。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

中國華為財務長孟晚舟在台灣時間25日，與美國司法部達成暫緩起訴協議（DPA），美國政府同意撤回引渡請求，而孟晚舟對多項銀行欺詐指控表示不認罪；但是作為協議的一部分 ，她承認曾向銀行作假、在伊朗的業務誤導銀行，導致銀行違反美國制裁伊朗規定。加拿大法院當天宣布釋放孟晚舟，她也迅速離開溫哥華返回中國。

綜合外媒報導，美國司法部隨後在25日發布新聞稿指出，孟晚舟已承認曾誤導全球金融機構。美國代理檢察官博克曼（Nicole Boeckmann）指出，「孟晚舟在簽訂DPA時坦誠，她曾在擔任華為財務長期間，就華為在伊朗的業務向一家金融機構進行了多次重大失實陳述，並隱瞞華為在伊朗業務的真相，以維護華為與這個金融機構的銀行往來關係。」

▲美國司法部就「孟晚舟案」發布新聞稿。（圖／翻攝自美國司法部官網）

她補充，「孟晚舟的自白證實了美國政府的指控，即孟晚舟與其華為同事曾就華為在伊朗的業務，欺騙全球金融機構、美國政府和公眾。」司法部刑事司助理總檢察長波利特（Kenneth A. Polite）則指出，「金融機構是維護美國金融體系安全的第一道防線，這就是為什麼法律要求企業必須提供其業務的真實信息。孟晚舟承認她就伊朗業務的隱瞞導致了該金融機構違反美國法律。」

據法庭文件與孟晚舟在DPA的事實陳述記載，華為的子公司星通（Skycom）曾向伊朗電訊商出售電腦設備，但華為卻只將星通稱為「商業合作夥伴」，導致金融機構被誤導，進而與華為展開合作關係，並間接地違反了美國制裁伊朗的規定。

孟晚舟的代表律師泰勒（William W. Taylor III）也在25日發表聲明表示，他很高興孟晚舟能與美國司法部達成DPA，且該協議已獲得紐約東區法院法官朵內麗（Ann M. Donnelly）的批准，「根據協議條款，她不會再被美國起訴，而加拿大的引渡程序也將終止。」他強調，孟晚舟並未認罪，「我們十分期待14個月後對她的指控將被完全撤銷」。

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