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英2歲「天才男童」會3國語言、99乘法　看YouTube不到1天唸出日文

記者張寧倢／編譯

英國2歲男童嘉姆菲（Isaiah Gyamfi）被譽為「天才兒童」，小小年紀的他已經會怎麼寫字，還會用英文、西班牙文、法文進行乘法與減法的數學問題，最近嘉姆菲更在24小時之內學會如何使用日文數到40，再次驚艷了老師和母親安德森（Jazelle Anderson）。

▲▼英國2歲男孩嘉姆菲（Isaiah Gyamfi）會3國語言，還在1天之內學會用日文從1數到100。（圖／翻攝自IG／educatingizzy）

▲英國2歲男孩嘉姆菲會3國語言，還在一天之內學會用日文從1數到40。（圖／翻攝自IG／educatingizzy，下同）

根據《鏡報》獨家報導，來自倫敦西南部的嘉姆菲年僅2歲，卻從小就展露出「天才之資」。媽媽安德森在他4個月大的時候就將客廳打造成一個充滿數學與識字的環境，讓嘉姆菲從視覺上就能接收到刺激，5個月大時，嘉姆菲就能很容易地掌握新資訊。安德森常常會向兒子提出問題，然而，某次她問「H在哪裡」時，他竟然指出了正確的字母，當時嘉姆菲才8個月大，幾周之後，他就能用自然發音法念出來。

▲▼英國2歲男孩嘉姆菲（Isaiah Gyamfi）會3國語言，還在1天之內學會用日文從1數到100。（圖／翻攝自IG／educatingizzy）

▲嘉姆菲學會英文字母後，能用自然發音法念出許多單字，還能用英文字母拼寫出數字，另外也已經學會簡單的乘法。

安德森說，她和丈夫都是首次當父母，當孩子看著字母和數字圖卡念出來的時候，夫妻倆感到非常自豪又興奮，而且兒子也很興奮，開始喜歡上數字，每天拿著白板筆練習寫字，等嘉姆菲學會了1到100之後，他會把100個數字都寫出來，學習乘法。直到現在，嘉姆菲已經學會用英文、西班牙文和法文來數數，並計算加法、減法和乘法等算術問題。

▲▼英國2歲男孩嘉姆菲（Isaiah Gyamfi）會3國語言，還在1天之內學會用日文從1數到100。（圖／翻攝自IG／educatingizzy）

▲安德森表示，兒子求知慾旺盛也相當聰明，可能是個天才。

報導指出，嘉姆菲滿1 周歲後，會先在空中寫筆劃，後來就開始在塗鴉板上寫數字，由於其他家長都不相信他驚為天人的學習力，所以安德森開始幫兒子拍影片並上傳到網路社群，記錄嘉姆菲的學習歷程。安德森表示，因為知道嘉姆菲對語言很感興趣，她就用手機播放一段西班牙語的影片，兒子看得眼睛閃閃發亮，所以安德森決定買一套西班牙文的字卡，「他非常喜歡這些，每天都要研究它們。」

後來有一次，在YouTube上點開了一部日文數字解說影片，他只聽一次就著迷於其中，要求再看一遍，媽媽都還沒反應過來，嘉姆菲就把（日文）數字背了下來了。嘉姆菲著迷於日文數字的固定模式，一旦學會1（ichi）到10（juu），就能推算出11（juu-ichi），剩下的很容易就能學會，只有少數的例外，於是，嘉姆菲在24小時內就學會如何用日文從1數到40。

安德森說，大約95％的人們對嘉姆菲學習的影片反應良好，但也有人規勸她應該讓孩子去玩，而不是埋頭學習。對此，她反駁稱，是嘉姆菲主動想要學習，「他喜歡問問題、很聰明、對學習充滿熱情，這讓我很吃驚，因為他只有2歲。」儘管安德森擁有超過10年的啟蒙教學經驗，但她從未遇過像兒子這樣的狀況，「我們正在尋找教育心理專家來評估嘉姆菲，我們認為他很有潛力，可能是天才。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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