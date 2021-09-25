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社會 社會焦點 保障人權

獨／會害死人！止血帶用法錯了　名醫轟高市消防局：3指頭之亂

▲高雄市消防局止血帶教學影片被外科醫師打臉「三根手指頭之亂」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防局止血帶教學影片被外科醫師打臉「三根手指頭之亂」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府消防局每年都會進行緊急救護技術考核，不過今年的「大出血患者止血帶」教學影片卻被外科重症醫師唐貞綾發文打臉，甚至強調這是「三根手指頭之亂」，原來教學影片當中強調止血帶應該是「緩和拉緊至放不進3根手指」，不過唐醫生說「是要緊到連三指尖都沒辦法滑進去止血帶跟肢體間的間隙」才對。

高雄市消防局為了緊急救護技術考核出了一段教學影片，不過影片當中的止血帶操作方式被國內外科重症醫師唐貞綾發文打臉，因為影片當中示範止血帶使用是「在受傷部位往近靠近心臟5到7公分套上止血帶後，緩和拉緊止血帶至放不進3根手指」，所以就連考核評分表也是這樣規定，連帶救護人員都會照這樣的方式操作。

▲高雄市消防局止血帶教學影片被外科醫師打臉「三根手指頭之亂」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市消防局止血帶教學影片被外科醫師打臉「三根手指頭之亂」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防局止血帶教學影片被外科醫師打臉「三根手指頭之亂」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過唐貞綾認為根本就是錯誤翻譯會害死人，止血帶產品的使用說明是「band should be tight enough that tips of 3 fingers cannot be slid between the band and the limb」，翻譯成中文是「止血帶必須綁緊，而且要緊到連三根手指頭的『指尖』都沒辦法滑進去止血帶跟肢體間的間隙」，而且會用到止血帶就是要馬上「綁緊壓迫動脈血流」救命，不懂為什麼要強調「緩和拉緊」。

唐貞綾的發文，也讓台北是政府消防局的醫療指導師侯勝文留言：「止血帶操作的要點是盡量拉緊，後續才有辦法轉緊，進而有效止血」，而且他強調「北市的技術指引從頭到尾沒有三隻指頭這件事」，難怪唐貞綾會發文打臉「三根手指頭之亂」。

私下詢問高雄市消防局的救護員，他表示不少教官對這份評分表存有疑慮，已經跟消防局的救護科來反應，卻是不見改善，積極更正，就怕救護員到了真正救人的場合，卻是使用錯誤的方式，間接造成民眾傷勢加劇。

▲高雄市消防局止血帶教學影片被外科醫師打臉「三根手指頭之亂」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲止血帶的使用說明書 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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