聯大總辯論3友邦接力發聲　挺台納入聯合國體系

▲巴拉圭總統阿布鐸。（圖／翻攝自YouTube）

文／中央社記者尹俊傑紐約24日專電

第76屆聯合國大會總辯論邁入第4天，友邦巴拉圭、貝里斯、聖克里斯多福都呼籲聯合國落實普遍性原則，將台灣納入聯合國體系。本屆已發言的8友邦中，7國替台灣發聲。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）今天在以西語發言的預錄影片中說：「普遍性是本組織基本原則，基於此原則，我們支持將台灣納入聯合國體系。」

▲影片約8分20秒起，巴拉圭總統阿布鐸24日在聯大總辯論發言提台灣。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

親自與會的貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）表示，多邊體系必須具包容性，運用所有國家能力，在最需要的領域加強國際合作。

布里仙紐說，貝里斯從與台灣基於民主、自由、人權、法治共同價值的外交夥伴關係中獲益甚多。台灣在醫療物資、財務支援方面向貝里斯提供大量援助，貝里斯因此有更多資源對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並推動疫後復甦。

他說：「貝里斯敦促將台灣納入聯合國及其專門機構，這不僅將進一步強化國際合作與夥伴關係，也彰顯聯合國奉行的普遍性原則。」

▲影片約21分15秒起，貝里斯總理布里仙紐聯大總辯論發言提台灣。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）透過預錄影片表示，在聯大總辯論發言時，他「一定要表彰我們親愛的朋友中華民國（台灣）」。

哈里斯說：「聖克里斯多福再度敦促國際社會接納台灣。鑑於台灣在眾多領域成就耀眼，我們堅信他們在各項國際發展戰略中可持續扮演重要角色。台灣已證明能在醫療領域成為真實夥伴，我們已在聖克里斯多福及世界其他地方親眼目睹台灣傑出的抗疫表現。」

他表示，聖克里斯多福期待聯合國體系及其會議、機制與活動納入台灣。

▲影片約12分3秒起，聖克里斯多福總理哈里斯聯大總辯論發言提台灣。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

本屆聯大總辯論展開4天來，8友邦已發言。其中，帛琉、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、巴拉圭、貝里斯、聖克里斯多福替台灣仗義執言，宏都拉斯則連6年未在聯大總辯論替台灣發聲。

根據聯大議程，明天發言的友邦為聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森、海地、吐瓦魯、教廷，尼加拉瓜預定27日總辯論最後一天發言。