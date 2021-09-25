《魷魚遊戲》苦主身份曝！劇迷欠12億「想玩遊戲」　她簡訊回到崩潰

▲《魷魚遊戲》名片中的8碼電話號碼真實存在，苦主為一名羊羹業者。（圖／翻攝自Netflix）

記者羅翊宬／編譯

影視串流平台Netflex的韓國影集《魷魚遊戲》主打血腥殘酷的生存遊戲，最終贏家可獲巨額獎金，17日在全球上架後廣獲好評，近日更成為點擊數最高的一套影集。然而，男主角拿起名片打電話報名參賽的一幕，卻讓電話號碼的真實持有者成為苦主，除了24小時內接到4千多通電話，更不斷有民眾傳訊息騷擾，表示自己欠債12億韓元，希望可以參加遊戲。

男主角成奇勳在第1集收到一張印有電話號碼的名片，上面提供報名參賽魷魚遊戲的管道，而他在第2集退出遊戲後拿著名片前往警局報案，然而警方照著名片撥打電話，還表示自己非常擅長「玩遊戲」，另一端接起電話的民眾卻一頭霧水，還氣得痛罵警方是「死變態」。沒想到，同樣的戲劇橋段竟然在真實生活中上演。

▲苦主為羊羹業者，若因此更改電話號碼，恐怕造成短期內營業上的損失。（圖／翻攝自Youtube@SBS 뉴스）

韓媒《SBS News》成功採訪到該支電話號碼的苦主，該名苦主為來自慶尚北道星州郡的一名女性，名為金吉英（김길영，音譯）的她本身是販售無糖手工羊羹的業者，自從影集魷魚遊戲在17日上架後，由於劇中並未特別遮掩名片上的電話號碼，導致入戲太深的民眾瘋狂撥打電話騷擾，一天內就收到4千多通陌生電話。

金吉英的臉色看起來非常疲俊，直到她線上接受韓媒採訪時，手機依舊因陌生電話而響個不停。她透露，只要一接起電話，不是馬上被掛斷、就是被陌生人言語騷擾，甚至還當場被入戲太深的民眾罵髒話，「你這個賤女人！怎麼可以用殘忍血腥的手段殺人？」

▼《魷魚遊戲》苦主公開遭陌生訊息騷擾時的對話內容。（圖／翻攝自Youtube@SBS 뉴스）

報導公開幾段簡訊內容：

金（受害者）：我是販售無糖手工羊羹的XXX，不是魷魚遊戲（的主辦單位）。

劇迷A：我是雪國列車鑽石

金（受害者）：我是販售無糖手工羊羹的XXX，不是魷魚遊戲（的主辦單位）。

劇迷B：我才不相信

金（受害者）：我是販售無糖手工羊羹的XXX，不是魷魚遊戲（的主辦單位）。

劇迷C：別再撒謊了，你們是不是都戴著紅色面罩？

金（受害者）：我何必吃飽沒事幹騙你們？別再打電話了！這支電話為私人號碼，我才是魷魚遊戲的受害者

劇迷C：不是啊......你們幹嘛殺人啊？難道不懂得凡事適當就好嗎？

金（受害者）：你瘋了？難道是我殺的嗎？這只不過是一部劇，別再套入現實生活了！

劇迷C：你真的是壞孩子！

金（受害者）：我是販售無糖手工羊羹的XXX，不是魷魚遊戲（的主辦單位）。

劇迷D：你不是魷魚遊戲的主辦單位嗎？我要來報上我的生日了。

金（受害者）：我沒有問、也不想知道。

金吉英透露，甚至還有民眾打電話時表示，「我欠下12億韓元的債務，我好想參加魷魚遊戲，希望你們能幫助我逆轉勝。」

Netflix相關人士無奈回應，這是製片時無意間所造成的疏失，若金吉英想要脫離被數千通陌生電話騷擾的噩夢，唯一的方式是更換使用10幾年的電話號碼，而官方將暫時提供100萬韓元作為賠償。然而報導指出，該支8碼的電話號碼是金吉英用來經營手工羊羹時的業務用號碼，若冒然更換，恐怕需得再承擔巨額的營業損失。

對此，網友們建議Netflix，應該要趁機幫助受害的羊羹業者進行宣傳，彌補這段期間的營業虧損。

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