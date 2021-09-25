海拔5000m暴風雪中「拖屍畫面」曝光　登山客斷腿、失溫5人慘死

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯北高加索地區的一處休眠火山「厄爾布魯士山」（Mount Elbrus），被普遍認為是歐洲第一高峰。俄羅斯聯邦緊急情況部（EMERCOM）24日證實，一群登山客前一天在海拔5000多公尺處遭遇暴風雪，共計造成5名山友死亡，其餘14人已被帶到海拔較低的山谷。

▲俄羅斯高加索地區23日一群登山客受困厄爾布魯士山（Mount Elbrus）的暴雪之中，其中5人身亡。（圖／路透）

根據路透社等外媒報導，厄爾布魯士山海拔約5642公尺，被廣泛認定是歐洲最高的山峰，由於疫情肆虐，俄國本地遊客數量激增。EMERCOM表示，19名登山客23日受困海拔5000多公尺處，救難單位在強風、低能見度與零下氣溫等「最困難條件」下，進行5個多小時的救援行動，將受困者一一帶往下方的Azau山谷，現場影片可見救難人員在暴雪之中拖行遺體、攙扶傷者，艱難地協助他們脫困。

▲在惡劣天氣條件下，救難人員只能將罹難的山友遺體一路拖行帶回。（圖／路透）

報導指出，在攀登過程中一名女登山客感到不適，由男性嚮導阿利默夫（Denis Alimov）陪同折返，她卻不幸死在阿利默夫懷裡。阿利默夫回到大本營後呼叫了救援隊，其餘的人繼續登頂，但在下山途中遭遇「前所未有的」風暴，其中1人摔斷了腿，登山隊決定以前進速度分為3組行動，但當救難人員到達時已有2名登山客被凍死，還有2人失去知覺，隨後在被帶下山時死亡。

據了解，促成這次登山活動的公司表示，有4名專業嚮導帶領登山隊伍，目前嚮導與部分登山客因凍傷治療中。《莫斯科時報》報導，當地衛生部表示，有11人住院、2人住進加護病房。攀登第56次厄爾布魯士山的嚮導尼基輔洛夫（Anton Nikiforov）躺在病床上受訪稱，當時颳起大風，登山隊原本有機會早點掉頭的，「但我以前在這種天氣上過山，爬坡是沒有問題的。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast