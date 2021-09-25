美日印澳「四方安全對話」！關切印太秩序挑戰　呼籲北韓出面溝通

▲美、日、印、澳4國元首在美國華府召開QUAD實體峰會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪、澳洲總理莫里森於美東時間24日在美國華府召開「四方安全對話」（QUAD）的實體峰會，4國領袖向北韓（朝鮮）呼籲，應遵守聯合國的義務停止軍事挑釁，並展開實質性的對話。

根據韓媒《News1》報導，美國白宮在峰會後發表聯合聲明，「我們依據聯合國安理會的決議，重申達成北韓完全無核化的意志，並檢討立即解決遭北韓綁架日本人問題的必要性。我們呼籲，北韓應遵守聯合國的義務，停止軍事挑釁，並展開實質性的對話。」

而《路透社》指出，4國領袖在聯合聲明中表示將支持太平洋地區的小型島嶼國家，強調建立「不受任何勢力威脅」的印太地區，雖然當中並未明確指出中國，但是針對北京政府的態度非常明顯。另外，4國領袖也表示，「我們支持法治、民主性的價值觀、航行與飛航上的自由、確保國家領土完整、以和平手段解決紛爭，並依國際法推動印太地區的安全與繁榮，推動自由、開放、依照國際規則的秩序。」

據悉，峰會上針對緬甸政變、阿富汗塔利班、南海與東海領土糾紛等印太地區議題重申合作意志，並承諾在新冠疫苗與半導體供應、新冠全球大流行、5G合作、氣候變遷、新技術發展、基礎建設、宇宙技術、打擊非法捕魚等持續展開合作。

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