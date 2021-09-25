示威者中彈倒地　攝影師竟助跑「重踩喉部」斷他命！震撼片曝光

▲當地示威者衝向鎮暴警察反被開槍，最終胸部中彈染血倒地。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

印度東北部阿薩姆邦本周一場警方驅離行動爆發爭議，員警不但朝居民開槍，還在男子中彈倒地後持棍棒圍毆暴打，而在場的攝影師則是甚至失控攻擊該名倒地男子，助跑跳高重踩倒地男子的喉部、出拳捶打踢踹。如今隨著這段72秒影片曝光，許多民眾感到不滿，各地掀起新一波示威抗議。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

半島電視台報導，阿薩姆邦達朗縣Sipajhar村落23日一名手持棍棒的男子朝一群鎮暴警察衝去，警方立即朝他開槍，現場不斷傳出槍響，而身穿背心短褲的他則是倒在草地上，胸前中彈染血。只不過，10多名員警並沒有因為他的倒下停止動作，持續拿著棍棒圍毆。

現已知該名中彈男子名叫哈克（Moinul Haque）。依據影片，當時哈科並沒有立即死亡，只能張著眼睛躺在地上，胸前明顯起伏仍有呼吸，但全身已經無法動彈。

在此期間，攝影師巴尼亞（Bijoy Bania）也在場，但他卻是失控朝哈克攻擊，助跑跳高重踩哈克喉部、出拳捶打踢踹，隨即被警方拉開。但才過幾秒鐘，巴尼亞再度發動攻擊，躍高踩在哈克身上，接著轉身重拳攻擊哈克喉部。

報導指出，就在巴尼亞發動二次攻擊後，哈克顯然失去性命。邦政府目前已針對此案展開司法調查，巴尼亞則在23日晚間被逮捕，但警方宣稱，事發當下在場員警有遭受攻擊，警方只是出於自我防衛。

而這段影片曝光之後在網路瘋傳，引發大批民眾不滿，包括阿薩姆邦、首都新德里等各地陸續出現針對此事的示威抗議。

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