北韓態度大轉變？文在寅「終戰宣言」關鍵：是邁向和平前的交易

▲北韓在「終戰宣言」上稍稍轉變其態度，圖為從南韓京畿道坡州市邊界對望的北韓軍事哨所。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅在第76屆聯合國大會演說時，再次針對兩韓情勢提出「終戰宣言」，呼籲南北韓、美國、中國領袖應齊聚一堂討論。對此，北韓（朝鮮）在2天內首先透過外務省做出負面評價，認為只要美國仍持續敵視政策，則終戰宣言對現今情勢毫無意義。然而2天後，金與正便表示終戰宣言是「不錯的想法」，短短7小時內態度產生轉變。

根據南韓《韓國日報》，北韓外務省副相李泰成（리태성，音譯）昨（24）日在官媒發表的談話上針對文在寅所提的終戰宣言抱持負面評價，認為美國只要仍無意撤回敵對政策，不管喊幾十、幾百遍終戰宣言，就只不過是對情勢毫無改變的「空想」罷了，並表示終戰宣言對現今情勢毫無幫助，目前時機尚未成熟。

然而在短短7個小時以後，金正恩的胞妹、朝鮮勞度黨副部長金與正卻一改上午的負面態度，她於24日下午透過《朝中社》發表的談話中指出，「終戰宣言本身是一項不錯的提案、是很好的想法，可以物理性地結束（目前）的停戰狀態。只要南朝鮮（南韓）不要刺激我方，並遠離『雙重標準』的過去，隨時可以談論終戰宣言。」

▲金與正對「終戰宣言」持較正面的態度，不過其先決條件是南韓須停止雙重標準的思維模式。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，金與正目前在平壤當局仍負責總括對南韓、對美國的外交政策，因此其談話內容幾乎可以被視為北韓在簽署終戰宣言上的最終態度。而她在談話中所指出南韓「雙重標準」的態度，無非是文在寅15日參觀南韓潛射導彈（SLBM）試射後，卻將北韓在鐵路列車試射彈道飛彈的行為定義是「軍事挑釁」。

意即，只要南韓將北韓試射飛彈的行為視作「軍事訓練」，則北韓便有意再度與南韓展開對話。

報導指出，北韓之所以在短短7個小時內對簽署終戰宣言的態度上做出讓步，很可能與文在寅的談話有關。據悉，文在寅在回國班機上解釋他當初提出終戰宣言的意義與背景，「終戰宣言就像是進入談判無核化、永久和平的『入口』，是進入和平談判前的『政治宣言』。」

▲文在寅在返國班機上說明他再度提出終戰宣言的背景。（圖／達志影像）

在簽署「和平協定」、尋求完全結束戰爭狀態，需要雙方之間做出交易與讓步。報導認為，雖然談判在過程上須消磨大量時間，然而一旦南北韓、美國、中國4方領袖勇敢地做出決斷，則平壤當局可能會認為簽署終戰宣言並不算是項損失。

另外，南韓在面對北韓的外交政策上不斷做出讓步。南韓統一部日前在南北交流合作促進協議會上透露，已決定針對向援助北韓弱勢階層的民間團體提供100億韓元。

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