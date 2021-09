台灣加入CPTPP「最受中國壓力」這2國無法投票　秘魯才是關鍵

▲中國與台灣分別提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)申請,加入須由已批准的成員國投票同意,而其中智利、汶萊、馬來西亞等3個國家沒有投票權。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

中國17日宣布申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP),而台灣也於22日以「台澎金馬個別關稅領域」(TPKM)遞件申請。對此,澳洲主流大報《澳洲人報》(The Australian)分析,北京政府可能對成員國施壓以阻止台灣加入CPTPP,其中又以秘魯為最優先的拉攏目標。

▲中國外交部發言人趙立堅23日重申一中原則,強調台灣是中國不分割的一部分,堅決反對台灣加入官方性質的協議或組織。(圖/CFP)

中國外交部發言人趙立堅23日重申「一個中國」原則,堅決反對任何國家與台灣進行官方往來,堅決反對台灣加入任何官方性質的協議和組織,《澳洲人報》認為,這是北京政府向CPTPP成員發出的威脅,由於加入協定需要所有會員一致同意,部分台灣支持者擔心秘魯將成為中國政府壓力下的「可輕取的目標」,因為7月剛上任的左翼總統卡斯蒂約(Pedro Castillo)曾表示,希望優先改善與北京的關係。

目前,簽署CPTPP的分別有日本、澳洲、加拿大、汶萊、智利、紐西蘭、新加坡、秘魯、越南、馬來西亞、墨西哥共11個國家,其中智利、汶萊、馬來西亞等3國尚未批准。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)高級研究員、亞洲海事透明倡議(AMTI)主任波林(Greg Poling)推文表示,CPTPP可參與投票的只有8個「批准國」,而最容易受到中國壓力的汶萊、馬來西亞並沒有投票權,「這對台灣而言是個好消息。」他也認為,目前對於台灣或中國加入的討論還不夠多,台灣更有可能滿足成員國真正的需求,中國則將施加龐大壓力以防止此事成真。

Most reports claim all 11 CPTPP signatories must approve entry for China or Taiwan (or UK). But that doesn't seem to be true. It's only the 8 who have ratified. Which means Brunei and Malaysia, 2 of those most vulnerable to Chinese pressure, don't get a vote. Good news for Taiwan https://t.co/lfKRZ6C739