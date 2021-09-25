農夫表演吞蛇下秒慘遭反咬！送醫後「舌頭腫到掉出來」中毒亡

記者王佩翊／編譯

俄羅斯一群農民22日在工作的田地發現一條小蛇，其中一人興致一來，便當場表演起「吞蛇」，沒想到卻被蛇咬住舌頭。他隨即將蛇從嘴巴中取出，並不以為意，怎知數個小時後他的舌頭卻開始迅速腫脹。該名農民馬上被送往醫院急救，但經搶救後仍然因為中毒不幸身亡。

根據俄羅斯媒體astrakhan-24報導，俄羅斯阿斯特拉罕州的哈拉巴利區一群農民在工作時，其中一名農民在田裡抓到一條小蛇，他當場興奮地拿起小蛇開始表演起吞蛇，一旁的人甚至還拿出手機將整個過程錄了下來。據悉，這名表演吞蛇的55歲農民早已非第一次吞蛇，在此之前已經向其他人表演過2次了。

▲農夫將蛇放進嘴裡，嚇得錄影的人驚呼尖叫。（圖／YT／Каспий Инфо）



這次他一如往常地拿起小蛇放進嘴裡，怎知過程中卻不小心被蛇咬到舌頭，儘管他當場將蛇從嘴裡拿出來，甚至沒有任何不舒服的狀態，但數個小時後身體卻出現異狀。

該名男子22日晚間被緊急送往醫院急救，當時他的舌頭已經因為過度腫脹整個掉出嘴裡，然而經醫療團隊搶救後，仍不治身亡。據院方表示，該名農民是因中毒而引發的窒息死亡。消息傳出後，該段影片瞬間引發網友熱議。

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