快訊／連假後疫情大失控！南韓今增3273例「又破紀錄」　擴散全國

▲南韓新冠疫情在中秋連假後失控性升溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情在中秋節（추석，秋夕）連假後大失控，原本單日新增病例維持在1千多人，繼昨（24）日新增2434例後，今（25）日飆破3千例以上，直接刷新疫情以來的紀錄。南韓境內已連續81天單日新增病例呈4位數以上，其中非首都圈地區與20歲以上年輕族群感染比率不斷升高，而感染途徑不明的比率也跟著增加。專家預估，隨著連假時全國人口大量移動，未來一周內新增病例恐繼續攀升。

根據《韓聯社》報導，截至25日0時為止，南韓今（25）日上午10時（台灣時間上午9時）共通報3273起新增病例，為繼24日創下2434例新高後，不到一天，再破去年1月疫情爆發後的最高紀錄。其中，境內感染為3245例、境外移入為28例，重症患者為339人，同時新增7例死亡。目前南韓共累計29萬8402例確診、2441例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增2512例（首爾占1217例、京畿道占1094例、仁川占201例），佔總體比率為77.4%（非首都圈則為22.6%）；大邱新增118例；忠清南道新增91例；大田新增79例；全羅北道新增67例；忠清北道新增59例；慶尚北道新增57例；江原道新增56例；釜山新增51例；慶尚南道新增46例；光州新增30例；全羅南道新增28例；蔚山新增26例；濟州島新增15例；世宗新增10例。

專家表示，先前中秋連假時的全國人口大移動所造成的疫情升溫，將會在一周內反映在統計數據上，預估目前仍然不是新冠疫情的巔峰，而Delta病毒成為傳染新冠肺炎的主流，其傳播力是其他種類病毒株的數倍以上，導致其他高接種率的國家「突破性感染」發生比率提升，因此南韓此次的第4波全國大流行恐怕短期內不會消減。

南韓政府表示，先前已就可能升溫的疫情增加病床數，未來不會有醫療資源不足、甚至瀕臨崩潰的問題。