親友吵架竟扔出手榴彈！3人扭打被炸死　恐怖畫面曝光

#BREAKING: 2 people killed and others injured in a bomb explosion over familial issue in front of court building in Tartous province, #Syria #disarmthepublic pic.twitter.com/vFVNSfsnxw — Marina (@Marina_sy0) September 23, 2021

記者崔子柔／綜合報導

敘利亞23日發生一起手榴彈爆炸案，2名親友在塔爾圖斯地方法院外起了爭執扭打在一起，甚至一人拿出手槍，一人拿起手榴彈，一旁的警察眼看情況不對上前攔阻，沒想到混亂之下手榴彈被引爆，造成3死11傷。

根據當地媒體《On the Ground News》報導，一名律師和其妻舅在法院外爭執不下，妻舅拿出手榴彈並將插鞘拔下示威，律師也跟著拿出手槍，一旁的警察查覺狀況不對，衝向2人間試圖攔阻，結果跟著扭打在一塊。

▲手榴彈被引爆。（圖／翻攝自推特）



忽然間妻舅手中的手榴彈被引爆，3人瞬間被炸死，現場圍觀的10多人全被嚇一大跳，其中11人受到波及受傷。