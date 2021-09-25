兩岸爭取入CPTPP　美國稱讚台灣批中國脅迫

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約24日專電

台灣與中國近期分別申請加入CPTPP。美國國務院發言人普萊斯今天說，台灣擁抱民主、是世貿組織負責任成員，中國則以經濟脅迫他國，相信會對CPTPP評估新成員產生影響。

普萊斯（Ned Price）美東時間24日出席紐約外籍記者中心（NYFPC）視訊簡報，說明美國參與第76屆聯合國大會情形及外交政策重心後，有媒體問及美方對台灣與中國分別申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）有何看法。

普萊斯表示，美國並非CPTPP一員，應由現有成員評估是否接納已遞件的潛在新成員。

但他話鋒一轉說：「我們預期，中國非市場化貿易行為、以經濟脅迫其他國家，會在CPTPP成員評估納入新成員時產生影響。同樣地，我們預期，台灣一向是世界貿易組織（WTO）負責任成員、堅定擁抱民主價值，會在CPTPP成員評估是否納入台灣時產生影響。」

中國與台灣分別於16、22日正式申請加入CPTPP，這是美國政府首次就此議題明確表態。

CPTPP前身為2016年2月締約的跨太平洋夥伴協定（TPP），原本由美國主導，但前總統川普就任後以保護國內勞工等理由退出。日本等剩餘11個成員持續推動TPP，這項多邊貿易協定之後改稱CPTPP，2018年12月底生效。

美國總統拜登1月上任後以投資本國為施政重心，暫時沒有加入CPTPP的打算。

普萊斯說，TPP於2016年締約後世局深刻變化，拜登政府正在檢視CPTPP，評估這項協定與「重建美好未來」（Build Back Better）議程的一致性。行政團隊希望與國會合作，協調制定促進美國全民利益、支持美國創新、提升國家競爭力的貿易政策。

他表示：「我們的優先要務是投資本國，這會讓我們在國際舞台上更具競爭力，讓美國民眾掌握國際商機，為美國充滿活力、創意及才能的人民強化經濟。」

台灣向紐西蘭遞件正式申請加入CPTPP後，總統蔡英文23日在臉書發文：「這是台灣對外經貿戰略的重要目標！遞件，就代表我們有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步。」

北京當局反對台灣申請加入CPTPP，日本政府則表達歡迎，指出CPTPP允許獨立關稅區加入，循世貿模式「台澎金馬個別關稅領域」為名申請的台灣在規定上可以加入。