　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美日澳印「四方安全對話」　中國將與歐盟外交戰略對話

▲▼美日印澳四國領袖今年2月舉行線上「四方安全對話」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美日印澳四國領袖今年2月也曾舉行線上「四方安全對話」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

歐洲聯盟與中國外長下週舉行外交戰略對話，由於歐盟甫公布其印太戰略，加上美國正召開四方安全對話領袖峰會因應中國挑戰，屆時歐中將對外釋放何種訊息受矚目。

歐盟執行委員會今天公布，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與中國外長王毅將於28日透過視訊方式舉行戰略對話，但歐盟未說明對話細節。

國際地緣政治近期出現重大發展，8月美國撤軍阿富汗，將部署重心移向印太、9月歐洲聯盟（EU）公布「印太戰略」，以透過經貿及部署海軍等方式深化在印太地區的角色，與此同時澳洲毀棄與法國的潛艦交易另與美英共組AUKUS安全聯盟，中國則在美英澳聯盟後隨即遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

美國總統拜登（Joe Biden）今天將在白宮召開四方安全對話（Quad）領袖峰會，日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和印度總理莫迪（Narendra Modi）都將出席，討論在北京挑戰下確保印太地區自由開放議題。

歐盟下週與中國的戰略對話，則將凸顯歐洲在印太議題上也具發聲地位，屆時歐中將對外釋放何種訊息受矚目，尤其歐中是否將在今年內舉行領袖會議。

此外，德國聯邦議院（Bundestag）將於9月26日大選，歐中外長對話適逢新情勢發展，由於德國新政府將影響歐盟未來對中政策走向，尤其包括社會民主黨（SPD）、綠黨、自由民主黨（FDP）都認為即使有損經濟利益，德國在人權問題應該對中國更強硬下，歐盟也可能會更積極發聲。

 

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
26歲女星透視裝只貼胸貼　「不自然雙球」網全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美日澳印「四方安全對話」　中國將與歐盟外交戰略對話

成田機場「罕見奇景」有烏龜在爬！跑道急封閉　全日空樂：好預兆

印度神童現身！最新預言「天有異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

葡萄牙「疫苗接種率」世界第一　10月起夜店、酒吧全開放

與美司法部達緩起訴協議　孟晚舟可望返回中國

AUKUS「潛艦爭議」未了　強生與馬克宏同意加強合作

台灣「關鍵排名」狂勝中國101名　《外交家》：台灣更適合CPTPP

單身媽嫌醫院人工授精「6萬元太貴」！看YouTube自學竟一次就中

印度神童9度預言成真！這一次講中股災　曝2大動盪關鍵時間

美國變相承認「中國疫苗」？　接種科興、國藥11月有望正常入境

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

美日澳印「四方安全對話」　中國將與歐盟外交戰略對話

成田機場「罕見奇景」有烏龜在爬！跑道急封閉　全日空樂：好預兆

印度神童現身！最新預言「天有異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

葡萄牙「疫苗接種率」世界第一　10月起夜店、酒吧全開放

與美司法部達緩起訴協議　孟晚舟可望返回中國

AUKUS「潛艦爭議」未了　強生與馬克宏同意加強合作

台灣「關鍵排名」狂勝中國101名　《外交家》：台灣更適合CPTPP

單身媽嫌醫院人工授精「6萬元太貴」！看YouTube自學竟一次就中

印度神童9度預言成真！這一次講中股災　曝2大動盪關鍵時間

美國變相承認「中國疫苗」？　接種科興、國藥11月有望正常入境

新北28歲女「家族傳承騙術」揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

美日澳印「四方安全對話」　中國將與歐盟外交戰略對話

桃園神人撐10年等到iPhone 13　「世紀合體」4s萬人驚呆：騙人的

建中生逆襲「高校女神」吸3萬！第二名甜妹也讚很可愛　他現身羞了

美軍罕見釋出「斬首金正恩」軍演畫面　斬首賓拉登部隊現身南韓

他月底吃土求救「1000元怎撐10天」　釣出眾神人曝省錢食譜

中國再出手「嚴加取締」加密貨幣　比特幣一度挫6%

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀要修50萬元　影片曝光網傻了

張亞中「護衛隊」首度曝光！青天白日臂章+黑手套　一路開道

成田機場「罕見奇景」有烏龜在爬！跑道急封閉　全日空樂：好預兆

嚇死啦！狗寶寶SUP初體驗太放鬆 側躺瞬間「完美落水」爸大手撈起

國際熱門新聞

印度神童預言　這一次講中股災

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

台灣關鍵排名狂勝中國101名　《外交家》：台灣更適合CPTPP

與美司法部達緩起訴協議　孟晚舟可望返回中國

葡萄牙接種率世界第一　10月開放酒吧

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

「地獄之井」真面目曝！遍地腐屍惡臭狂飄

IG跟女網紅買手機被騙　14歲弟死亡

AUKUS爭議未了　強生與馬克宏同意加強合作

成田機場罕見奇景有烏龜！跑道急封

陰莖塞進瓶口　他忍2個月慘況曝光

美國變相承認中國疫苗？接種科興、國藥11月可入境

更多熱門

相關新聞

美國變相承認中國疫苗？接種科興、國藥11月可入境

美國變相承認中國疫苗？接種科興、國藥11月可入境

美國疾管中心（CDC）日前表示，接種獲得世界衛生組織（WHO）緊急授權 （EUA）疫苗的人士，將視為完全接種，由於WHO認證的疫苗，也包括中國的科興與國藥疫苗，如果屆時按照原定政策執行最新的邊境管制措施，這等於是美國變相承認中國疫苗。

德外長：不容美國印太戰略犧牲歐洲

德外長：不容美國印太戰略犧牲歐洲

網購狂被偷！她準備驚喜結局超意外

網購狂被偷！她準備驚喜結局超意外

失蹤網紅未婚夫被通緝　FBI：曾盜刷信用卡

失蹤網紅未婚夫被通緝　FBI：曾盜刷信用卡

莫德納效力超越BNT　2優勢曝光

莫德納效力超越BNT　2優勢曝光

關鍵字：

北美要聞四方安全對話

讀者迴響

熱門新聞

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

印度神童預言　這一次講中股災

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

黑猩猩突趴下口交　父母尷尬抱孩逃

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

26歲女星透視裝只貼胸貼！　「不自然雙球」網看傻

正妹YouTuber「70萬IG被檢舉到消失」

高雄26歲新婚警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

更多

最夯影音

更多
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過
狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面