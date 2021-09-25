印度神童現身！最新預言「天有異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

▲印度神童曝光9月最新影片。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



記者曾羿翔／綜合報導



印度神童阿南德（Abhigya Anand）有最新預言了！他在21日發布了最新影片，標題為「對未來幾個月預測，木星被天體撞擊」，內容指稱天有異象將會帶來長久的衝擊，影響將長達一年，中國大陸是首當其衝的國家，且2022年3月到4月還會有一場「震驚世界的災難」。

阿南德表示，9月13日可以說是占星學中很重要的一天，天文攝影家拍到了一個不明物體，有可能為一顆撞擊到木星表面的流星。他還指出，會有災難事件的原因是木星將會逆行，然後回到水星，接下來木星則會進入到魔羯座，中國將會是所有的國家中「最受到波及的」。

▲印度神童認為木星代表中國。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



阿南德還解釋，中國之所以會受到最大影響是因為「木星絕大程度就代表了中國」，這個現象本身就是個不好的徵兆，新冠疫情可能再度猖獗，經濟與股市連帶受到影響，而這個影響是長期的，其他經濟體一年之內都會受到波及，其中印度本來就已經發生的股市泡沫還會進一步擴大，且在未來10個月「階梯式下滑」。

阿南德表示，泡沫破滅，還會有一連串影響世界的事件可能會在今年12月10日以後同時發生，明年3月到4月時還會發生震驚全球的系統性災難。事實上，年僅14歲阿南德在日前的影片就曾指出，全世界要到2023年4月23日之後，木星離開水瓶座，情況才會好轉，全球到時會進入「大型重置」時刻，經濟恢復成長。

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