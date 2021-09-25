成田機場「罕見奇景」有烏龜在爬！跑道急封閉　全日空樂：好預兆

▲全日空海龜彩繪機在烏龜被捕後起飛前往沖繩。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

日本東京成田國際機場出現「罕見一幕」，24日上午突然有一隻「稀客」－烏龜闖入跑道行走，因為牠，導致跑道一度關閉至少15分鐘，包括全日空在內5個航班延誤，不過，全日空（ANA）對此則回應，海龜在夏威夷象徵「幸運」，相信這會是個好兆頭。

成田機場表示，事發於24日上午11時30分左右，一架正準備從4000米A跑道，起飛前往吉隆坡的日本航空航班機組人員意外發現，跑道上有東西，緊急連絡空管驚呼「有一隻烏龜在爬！」日本媒體報導，塔台獲報後立即封鎖跑道，工作人員趕往現場，找到一隻體長約30公分、重2公斤的烏龜正在橫跨機場跑道，當場用補網抓住牠，據悉，烏龜受到驚嚇，緊縮四肢、從殼中探出頭。

機場官員也稱，這是一起「極為罕見」的例子，推測烏龜是從附近的雨水蓄水池爬過來跑道，將會調查清楚烏龜的種類後，再考慮是否將牠放生；這起事故讓機場跑道暫停15分鐘，5個客機、貨機航班延誤。就在捕獲烏龜後，全日空一架海龜彩繪機起飛前往沖繩。

被延誤的全日空機組員受訪時說，「從來沒想過在飛機上會遇到烏龜。」但全日空對此則回應，在夏威夷海龜象徵「幸運的使者」，跑道出現烏龜可能是一種好預兆，很期待。

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