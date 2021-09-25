跟愛犬對峙20mins　筋肉袋鼠「放大絕」攻擊…飼主傻眼：第一次見

▲澳洲一隻袋鼠朝獵犬噴尿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

澳洲的娜塔莎（Natasha Robinson）日前發現，一隻高大強壯的袋鼠站在院子的圍欄外，和她養的小獵犬道格（Dodger）相互對峙，兩隻動物僵持了20分鐘，最後竟然朝小狗噴尿，看到愛犬逃走，牠才轉身離開。

根據《Caters Clips》報導，44歲的娜塔莎住在維多利亞省，有天聽到道格一直在院子吠叫，她就出來看看，結果看到圍欄外站著一隻又高又壯、全身肌肉的袋鼠，正在和自家10歲的老道格面對面僵持，由於擔心狗狗會受傷，只好不斷喊名字叫牠回來，無奈都沒有成功。

娜塔莎受訪時表示，對峙時間長達20分鐘，最後是因為袋鼠朝道格使出「噴尿攻擊」，愛犬先是愣了一下，回頭看看主人，接著像是失去興趣一樣直接回家，而袋鼠也以為自己獲勝便轉身離開。「我從來沒見過袋鼠這樣做。」

影片在抖音上吸引超過30萬次瀏覽，網友也留言表示「牠或許是在標記領地，順便想領養妳的狗」、「這隻袋鼠也太沒禮貌了」、「有夠噁！我從來沒看過這種事」、「好險有個圍欄，不然狗就危險了」。