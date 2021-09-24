下面那根「塞進瓶口」卡住慘了！忍2個月才就醫　極度腫脹差點爛掉

▲在男子忍耐的這2個月期間，家人全都被隱瞞並不知情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／編譯

尼泊爾一名45歲男子利用塑膠瓶瓶口自慰尋求快感，沒想到事後卻卡住取不下來，忍了長達2個月才前往醫院急診室求助，醫療團隊不得不拿出老虎鉗，才成功取下裝置，救回當時早已極度腫脹的陰莖。

每日郵報報導，該名男子把塑膠瓶瓶口切斷取下後，拿來作為尋求性快感的工具，把陰莖塞入洞口，但後來卻無法取下。現已知他在忍了2個月後，才前往醫院尋求醫療救助，且這段期間完完全全隱瞞此事，他的家人並不知情。

醫療團隊因無法使用標準切割工具移除塑膠瓶口，最終拿出老虎鉗，才成功救回當時早已極度腫脹的陰莖，患者當天就出院。但患者不願透露任何相關細節，加上沒有做後續追蹤檢查，院方無法得知最終陰莖復原狀況。這起案例被發表在國際外科病例報告期刊（IJSCR）。

依據該篇文章，許多患者心中的羞恥感是延誤就醫的根本原因，這也讓他們容易出現相關併發症。醫師表示，一旦遇見類似個案，醫療團隊必須緊急把卡在陰莖上的物體取下，假若時間過長阻斷血液供應，可能會導致陰莖組織腐壞。

奧蘭多泌尿健康醫療集團醫師布拉姆巴特（Jamin Brahmbhatt）受訪時表示，在物體取下後，陰莖通常在數周內恢復正常，瘀青、腫脹需要一段時間才能消退，「從長遠來看，不得不擔心陰莖可能面臨留疤、異常彎曲甚至無法勃起等狀況。」

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